Fiumicino città cardio-protetta: in piazza Grassi arriva la postazione con il defibrillatore

Fiumicino – La Pro Loco di Fiumicino Aps annuncia che giovedì 13 ottobre, alle ore 16,30, sarà inaugurata la prima postazione DAE (defibrillatore) a disposizione della cittadinanza h 24, posizionata in centro storico davanti alla propria sede di Piazza G.B. Grassi, 12. Siamo lieti di mettere a disposizione del pubblico questo dispositivo che può essere determinante nel salvare una persona colpita da infarto.

L’iniziativa nata dalla Pro Loco di Fiumicino, si è concretizzata grazie ai risultati economici di alcune attività e con i contributi derivanti dal 5×1000 IRPEF. L’idea è subito piaciuta al Comitato Locale della Croce Rossa Italiana che ci ha permesso di raddoppiare le postazioni; una seconda colonnina con defibrillatore sarà infatti presto posizionata nel parco di Villa Guglielmi.

Il Comune di Fiumicino per parte sua, ha sposato l’idea provvedendo a deliberare la realizzazione di altre 7 postazioni, distribuite sul territorio comunale da nord a sud, per fare in modo di avviare un percorso che porti Fiumicino a considerarsi una città cardio protetta.

Giovedì 13 ottobre presso la sede della Pro Loco, in Piazza G. B. Grassi, 12, sarà presentato alla stampa questo progetto e subito dopo verrà inaugurata la prima postazione alla presenza del Sindaco del Comune di Fiumicino, del Presidente del Comitato Locale della Croce Rossa Italiana, dott. Stefano Salvinelli, unitamente ai Soci della Pro Loco di Fiumicino ed alcuni volontari della stessa CRI.

