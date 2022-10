Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Un vasto campo di alta pressione si è esteso dall’Europa sudoccidentale a quella centrale, abbracciando anche l’Italia ed aprendo una fase stabile e in gran parte soleggiata dal clima molto mite. Solo su parte delle regioni adriatiche si nota una lieve variabilità nel corso di lunedì, innescata dall’afflusso di correnti settentrionali in scorrimento lungo il fianco destro dell’anticiclone. Ne scaturirà qualche piovasco sui settori centro-meridionali, diretto fin verso il basso Tirreno entro sera con coinvolgimento di Calabria tirrenica e Messinese. Il clima si manterrà mite con massime fino a 25°C circa oggi in val Padana, 26/27°C sulle regioni tirreniche, punte di 28°C sulle isole maggiori.

MARTEDI’ 4 OTTOBRE. Nord: Nubi basse in Val Padana con locali foschie o nebbie e schiarite nelle ore più calde; soleggiato sulle Alpi. Temperature in calo, massime tra 20 e 24. entro: Poco nuvoloso, salvo qualche addensamento diurno in Appennino e locali foschie mattutine nei fondovalle. Temperature in lieve calo, massime tra 22 e 26. Sud: In prevalenza soleggiato pur con addensamenti nuvolosi tra bassa Calabria e Sicilia ionica associati ancora a isolati piovaschi. Temperature in generale lieve diminuzione, massime tra 22 e 26.

MARTEDI’: alta pressione in rinforzo su Toscana, Umbria e Lazio con ampio soleggiamento. Farà eccezione qualche nebbia o foschia tra notte e mattino nelle vallate interne. Temperature massime molto miti. Mare poco mosso.

Con l’arrivo di ottobre condizioni atmosferiche in miglioramento grazie all’alta pressione, valori che tra 2 e 6 ottobre tenderanno a salire anche sopra i 25°C. Tornano però anche le nebbie nelle vallate interne tra notte e metà mattino. Della variabilità e successivamente dell’instabilità a tratti anche marcata in arrivo solo dopo il 9-10 ottobre.

