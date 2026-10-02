Asl Roma 3, con “Cocoon” visite, vaccini e screening gratuiti nei Centri Anziani

Nel mese di ottobre il progetto coinvolgerà i 6 Centri Anziani del Municipio XII con vaccinazioni, visite cardiologiche, controlli dei parametri vitali e iniziative dedicate alla prevenzione e all’invecchiamento attivo

Ostia, 2 ottobre 2026 – “Cocoon, la vecchiaia è piena di piacere se si sa come usarla”. Questo il titolo del progetto del Dipartimento di Prevenzione della ASL Roma 3 realizzato in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali del Municipio XII e la Fondazione Longevitas. Obiettivo dell’iniziativa è garantire prestazioni sanitarie gratuite agli utenti dei 6 Centri Anziani del XII° Municipio di Roma Capitale.

Prevista nel mese di ottobre una serie di azioni che comprendono la somministrazione da parte del personale sanitario della ASL Roma 3 di vaccini, visite cardiologiche con ECG, determinazione dei parametri vitali (pressione, saturometria, prelievo di sangue per glicemia) e interventi sui corretti stili di vita nella popolazione anziana, come gli aspetti nutrizionali e le indicazioni più utili per l’attività motoria.

Benevelli: “Rafforzare la prevenzione direttamente sul territorio”

“Progetti come Cocoon ci permettono di intervenire in tempo utile per evitare che un problema di salute possa diventare serio. Nel mondo della sanità controlli, screening e corretta informazione contribuiscono a individuare situazioni a rischio e comprendere così quale può essere il percorso migliore per gli utenti. I centri anziani rappresentano uno dei nodi della rete che coinvolge ASL, distretti sanitari, medici di medicina generale, servizi sociali e associazioni. Portare alcune attività direttamente sul territorio significa facilitare l’accesso e, soprattutto, rafforzare la prevenzione”, spiega il dott. Aldo Benevelli, Responsabile del Dipartimento di Prevenzione ASL Roma 3.

Figorilli: “I Centri Anziani possono diventare presìdi di comunità”

“Si tratta di un’importante opportunità per rafforzare la cultura della prevenzione e dell’invecchiamento attivo, potenziando la consapevolezza di corretti stili di vita, ma anche un rapporto più diretto tra cittadini e servizi sanitari. I Centri Anziani possono infatti diventare veri e propri presìdi di comunità, capaci di intercettare bisogni, promuovere salute e contrastare isolamento e fragilità. Riteniamo fondamentale sviluppare una sanità sempre più orientata alla prossimità e alla partecipazione. In questa prospettiva, la collaborazione con queste strutture, con le istituzioni locali e con tutti i soggetti del territorio costituisce un valore aggiunto per edificare percorsi di salute condivisi e realmente vicini alle esigenze delle persone”, commenta Laura Figorilli, Direttore Generale ASL Roma 3.

Fondazione Longevitas: “Una prevenzione capillare vicino alle persone più fragili”

“Siamo felici di partecipare al progetto Cocoon. Da sempre lavoriamo per un welfare di comunità e per una prevenzione capillare, che arrivi vicino alle persone più fragili e a chi vive con loro. Portare la vaccinazione nelle CSAQ va esattamente in questa direzione. Grazie alla ASL Roma 3 per averci creduto e aver voluto rinnovare questa proficua collaborazione”, aggiunge Eleonora Selvi, Presidente della Fondazione Longevitas.

Vaccini, screening ed esami cardiovascolari nei CSAQ del Municipio XII