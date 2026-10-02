LAVORI PUBBLICI
Fiumicino, nuovi interventi su viabilità ed edifici pubblici: cantieri da Isola Sacra a Maccarese
Approvati progetti esecutivi per milioni di euro tra sicurezza stradale, manutenzioni e patrimonio comunale
Fiumicino, 2 ottobre 2026 – Nuovi interventi su strade, marciapiedi, scuole ed edifici comunali in diverse località di Fiumicino. La Giunta guidata dal sindaco Mario Baccini ha approvato una serie di provvedimenti destinati alla riqualificazione delle infrastrutture, alla sicurezza della viabilità e alla manutenzione del patrimonio pubblico, con opere distribuite dalle zone costiere fino alle località dell’entroterra.
Tra i principali atti approvati figurano i progetti esecutivi per i marciapiedi di Isola Sacra, la manutenzione straordinaria delle strade nelle località costiere del centro e del nord, gli interventi sulla viabilità di Aranova e Testa di Lepre e quelli previsti a Le Vignole e Maccarese.
Oltre un milione per i marciapiedi di Isola Sacra
Per Isola Sacra la Giunta ha approvato il progetto esecutivo per la messa in sicurezza della viabilità pedonale e gli interventi sui marciapiedi, per un importo superiore a 1,1 milioni di euro.
Un altro progetto riguarda invece la manutenzione straordinaria delle sedi stradali e delle relative pertinenze nelle località costiere delle zone centro e nord, con uno stanziamento da 2,1 milioni di euro.
Gli interventi rientrano nella programmazione dell’amministrazione dedicata alla sicurezza della rete viaria e alla manutenzione delle infrastrutture comunali.
Quasi 3 milioni per Aranova e Testa di Lepre
Un capitolo specifico riguarda Aranova e Testa di Lepre, dove è stato approvato un progetto esecutivo da 2.917.213,90 euro.
Investimento di entità analoga per Le Vignole e Maccarese, dove sono previsti lavori per la messa in sicurezza delle sedi stradali per 2.985.897,01 euro.
Sul fronte della sicurezza viaria, la Giunta ha inoltre approvato lo schema di atto di impegno per la realizzazione di una rotatoria all’incrocio tra la SP Palidoro-Crocicchie e via Casale Sant’Angelo.
Interventi anche sulla scuola Lido Faro e sugli edifici comunali
Il pacchetto comprende anche opere sul patrimonio edilizio pubblico. Tra queste figurano la demolizione e ricostruzione delle scale di sicurezza della scuola primaria Lido Faro.
Approvato inoltre un accordo quadro da 608mila euro per la manutenzione straordinaria degli edifici comunali o comunque in uso al Comune di Fiumicino.
Si tratta quindi di una programmazione che affianca agli interventi sulla viabilità anche lavori rivolti alla sicurezza e alla conservazione degli immobili pubblici.
Onorati: “Programmazione che coinvolge l’intero territorio”
“L’approvazione dei progetti esecutivi è un passaggio necessario per procedere verso la realizzazione delle opere”, dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Giovanna Onorati.
“Il nostro impegno non riguarda soltanto i grandi interventi, ma anche tutte quelle opere di manutenzione e messa in sicurezza che rispondono alle esigenze quotidiane dei cittadini. Dalla riqualificazione delle strade e dei marciapiedi alla manutenzione degli edifici pubblici, stiamo portando avanti una programmazione che coinvolge l’intero territorio comunale, con l’obiettivo di dare risposte alle necessità delle diverse località”.