Fiumicino, nuovi interventi su viabilità ed edifici pubblici: cantieri da Isola Sacra a Maccarese

Fiumicino, 2 ottobre 2026 – Nuovi interventi su strade, marciapiedi, scuole ed edifici comunali in diverse località di Fiumicino . La Giunta guidata dal sindaco Mario Baccini ha approvato una serie di provvedimenti destinati alla riqualificazione delle infrastrutture, alla sicurezza della viabilità e alla manutenzione del patrimonio pubblico, con opere distribuite dalle zone costiere fino alle località dell’entroterra.

Tra i principali atti approvati figurano i progetti esecutivi per i marciapiedi di Isola Sacra, la manutenzione straordinaria delle strade nelle località costiere del centro e del nord, gli interventi sulla viabilità di Aranova e Testa di Lepre e quelli previsti a Le Vignole e Maccarese.