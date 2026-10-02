Pallanuoto, la SIS Roma riparte da Bogliasco: sei partite in meno di un mese

Sabato 3 ottobre il debutto in Serie A1 femminile. Coach Capanna: “Avversario vivo e ostico, vogliamo cominciare bene”

Roma, 2 ottobre 2026 – La SIS Roma è pronta a tornare in acqua. Sabato 3 ottobre prende ufficialmente il via la stagione 2026/27 della formazione giallorossa, impegnata nella prima giornata del campionato di Serie A1 femminile in trasferta contro l’AGN Energia Bogliasco 1951.

Il primo appuntamento ufficiale è fissato alle 15.30 e aprirà un’annata che vedrà la SIS Roma impegnata su più fronti, tra campionato italiano, Coppa Italia e Champions League.

Dopo le settimane dedicate alla preparazione, la squadra si presenta al via con un gruppo rinnovato e con l’obiettivo di proseguire il percorso di crescita costruito nelle ultime stagioni.

SIS Roma, debutto a Bogliasco

Il primo banco di prova sarà dunque la trasferta contro l’AGN Energia Bogliasco 1951. Un esordio che coach Marco Capanna presenta così: “Iniziamo il Campionato contro un avversario vivo e ostico. Vogliamo avere attenzione e cominciare bene questa nuova stagione”.

Per la SIS Roma sarà l’inizio di un mese subito intenso, nel quale la squadra sarà chiamata a trovare rapidamente ritmo e continuità.

Il calendario di ottobre prevede infatti sei partite in meno di un mese, con cinque giornate di Serie A1 e il debutto stagionale in Champions League previsto per il 31 ottobre.

Sei partite a ottobre

Dopo la gara inaugurale di sabato 3 ottobre a Bogliasco, la SIS Roma tornerà in acqua sabato 10 ottobre contro la Vela Nuoto Ancona.

Il 17 ottobre sarà invece la volta della sfida interna con Rapallo Pallanuoto, mentre mercoledì 21 ottobre è in programma il derby contro la SS Lazio.

Tre giorni più tardi, sabato 24 ottobre, la SIS Roma affronterà il Sori Pool Beach.

Il mese si chiuderà quindi sabato 31 ottobre con il primo appuntamento di Champions League, valido per il Group Stage 1. Avversaria e sede saranno definite al termine del Qualification Round.