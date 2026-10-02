Si perde nei boschi di Terracina e cade in un dirupo: 75enne trovato dal drone

L’uomo aveva perso l’orientamento durante un’escursione a La Ciana. Ferito alla testa, è stato individuato grazie a una termocamera e portato in ospedale

Terracina, 2 settembre 2026 – Un turista tedesco di 75 anni, disperso nell’area boschiva di La Ciana, a Terracina, è stato localizzato e tratto in salvo dopo una complessa operazione di ricerca condotta da Carabinieri, Vigili del Fuoco e personale specializzato del Corpo Nazionale Soccorso Alpino. L’uomo, ferito alla testa dopo una caduta in un dirupo, è stato individuato grazie all’impiego di un drone dotato di termocamera e successivamente trasportato all’ospedale Alfredo Fiorini.

Le operazioni si sono concluse nelle prime ore della mattinata di giovedì 1° ottobre, dopo che il turista si era addentrato nella vegetazione nel tardo pomeriggio del giorno precedente per un’escursione.

Perde l’orientamento con il calare del buio

Secondo quanto riferito dai Carabinieri della Compagnia di Terracina, con il sopraggiungere dell’imbrunire il 75enne aveva completamente perso l’orientamento all’interno della fitta area boschiva.

Resosi conto della situazione di pericolo, l’uomo è riuscito a contattare la Centrale Operativa attraverso il Numero Unico di Emergenza 112.

È quindi scattato il dispositivo di ricerca, coordinato dalla Prefettura di Latina, con l’intervento congiunto dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco e del personale specializzato impegnato nelle operazioni di soccorso.

Le ricerche nella fitta vegetazione

Le condizioni della zona hanno reso particolarmente difficili le operazioni. La densità della vegetazione, l’oscurità e la natura impervia del territorio hanno complicato le battute delle squadre a terra.

Per rafforzare le ricerche è intervenuta anche una squadra dei Vigili del Fuoco di Rieti, che ha utilizzato un drone ad alta tecnologia equipaggiato con termocamera e fari da illuminazione.

Il dispositivo ha permesso di individuare la posizione esatta del turista e di orientare le squadre di soccorso lungo il percorso necessario per raggiungerlo.

Ferito dopo una caduta in un dirupo

Quando i soccorritori lo hanno raggiunto, il 75enne era cosciente e collaborativo, ma presentava una ferita alla testa riportata, secondo quanto ricostruito, a seguito di una caduta in un dirupo.

Dopo essere stato messo in sicurezza, l’uomo è stato affidato ai sanitari e trasportato d’urgenza all’ospedale Alfredo Fiorini di Terracina per le cure e gli accertamenti del caso.