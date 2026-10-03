ATP di Tokyo, Matteo Berrettini eliminato agli ottavi di finale: vince Vallejo
Il tennista romano fallisce ben quattro palle set. Bellucci avanti in finale al Challenger Atp di Jingshan
Tokyo, 3 ottobre 2026 – Niente da fare per Matteo Berrettini che è uscito di scena agli ottavi di finale del torneo Atp 500 di Tokyo. Il giocatore romano, numero 47 del mondo, è stato eliminato dal paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo, numero 56 del ranking Atp, in due set con il punteggio di 7-6 (8-6) 6-1. Peccato per l’azzurro che nel primo parziale ha fallito ben quattro palle set.
E’ andata meglio a Mattia Bellucci che si è qualificato per la finale del torneo Challenger Atp di Jingshan in Cina. Il numero 91 del mondo, proveniente dalle qualificazioni, si è imposto in semifinale con un doppio 6-4, sul turco Yanki Erel, numero 331 del ranking Atp, che aveva eliminato ai quarti Federico Cina’. In finale Bellucci se la vedrà con il sudafricano Lloyd Harris, numero 125 Atp.
(Fonte Adnkronos)
Foto FITP da internazionalibnlditalia.com
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