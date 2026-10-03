ATP di Tokyo, Matteo Berrettini eliminato agli ottavi di finale: vince Vallejo

Tokyo, 3 ottobre 2026 – Niente da fare per Matteo Berrettini che è uscito di scena agli ottavi di finale del torneo Atp 500 di Tokyo. Il giocatore romano, numero 47 del mondo, è stato eliminato dal paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo, numero 56 del ranking Atp, in due set con il punteggio di 7-6 (8-6) 6-1. Peccato per l’azzurro che nel primo parziale ha fallito ben quattro palle set.