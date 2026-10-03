Cda di Intesa Sanpaolo, sul tavolo il possibile rilancio dell’Opas su Mps
Il cda di Intesa Sanpaolo si riunisce per valutare anche un possibile rilancio sul prezzo di offerta per Mps, in vista dell’assemblea del 29 ottobre.
Il consiglio di amministrazione di Intesa Sanpaolo si riunisce nel tardo pomeriggio. Al centro dell’incontro potrebbe esserci anche l’ipotesi di un rilancio dell’Opas sul Monte dei Paschi di Siena.
Le indicazioni agli azionisti
Secondo quanto appreso da AdnKronos, il cda dovrebbe fornire ulteriori elementi agli azionisti, con l’obiettivo di aiutarli a fare chiarezza in vista dell’assemblea di Mps.
L’assemblea del Monte dei Paschi è fissata per il 29 ottobre. Sul tavolo potrebbe finire anche l’ipotesi di un intervento sul prezzo di offerta dell’operazione.
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Fonte originale: Possibile rilancio su Opas per Mps, si riunisce cda Intesa Sp