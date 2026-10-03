Fedez alla Leopolda critica il ddl Antisemitismo: “Non è una priorità”

Fedez ha criticato il ddl Antisemitismo durante il suo intervento alla Leopolda , definendolo non prioritario per il Paese. Il rapper è intervenuto il 3 ottobre 2026 dal palco dell’appuntamento politico ideato da Matteo Renzi nel 2010 .

“Il ddl Antisemitismo? Se questa è una priorità del Paese, la trovo una stronzata enorme onestamente”, ha dichiarato Fedez. “Non lo trovo una priorità per il nostro Paese”, ha aggiunto.

Nel corso dell’intervento, il rapper ha poi detto: “Non è che non si può contestare la Segre. Si potrà dire che non siamo d’accordo con la Segre o è intoccabile?”.