Simone Annicchiarico racconta a Verissimo la squalifica e il ricordo di Walter Chiari

Simone Annicchiarico racconta a Verissimo la squalifica dal Grande Fratello Vip e ricorda il padre Walter Chiari e gli ultimi momenti trascorsi con lui.

Simone Annicchiarico è tornato a parlare a Verissimo della squalifica dal Grande Fratello Vip, dopo una bestemmia pronunciata nella Casa. Ospite di Silvia Toffanin, l’ex concorrente ha spiegato di non essersi riconosciuto in quell’episodio e di non averlo fatto intenzionalmente.

La squalifica dal Grande Fratello Vip

«Prima di tutto io non vengo ricordato da nessuno né come blasfemo né come volgare», ha dichiarato Annicchiarico. Secondo il suo racconto, la frase sarebbe uscita come un intercalare, senza essere stata pensata. «È uscita una cosa che non doveva uscire», ha aggiunto.

L’ex concorrente ha comunque sottolineato di aver accettato il regolamento del programma. Pur definendosi un essere umano e ritenendo che sarebbe stato giusto poter abbracciare gli altri concorrenti uno per uno, ha detto di accettare la decisione «sportivamente».

Con ironia, Annicchiarico ha poi ricordato l’allontanamento dalla Casa: «Ho avuto anche paura, mi hanno portato fuori». Il racconto ha lasciato intendere, dal suo punto di vista, una modalità particolarmente netta con cui è stato accompagnato fuori dal programma.

Il ricordo di Walter Chiari

Nel corso dell’intervista, Simone Annicchiarico ha parlato anche del padre Walter Chiari, attore scomparso nel 1991. Ha ricordato una telefonata tre ore prima della morte, quando il padre gli disse di essere stato dal cardiologo e di poter «giocare insieme per altri dieci anni».

Poche ore dopo, Walter Chiari morì. Annicchiarico ha definito quell’epilogo «un finale da commedia» e ha raccontato di aver appreso la notizia dalla madre. Dopo il funerale, entrando nella stanza del padre, ha detto di aver percepito il dolore di quel momento e di essere crollato.