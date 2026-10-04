Addio alla tessera elettorale da cercare nei cassetti: dal 2027 arriva anche in versione digitale

Roma, 28 settembre 2026 – Niente più corse all’ufficio elettorale perché la tessera elettorale è stata persa, deteriorata o non ha più spazi disponibili. Dal 2027 gli italiani potranno avere il proprio documento elettorale anche in formato digitale e utilizzarlo per presentarsi al seggio. Ma attenzione: non significa che voteremo con lo smartphone.

Quante volte, alla vigilia di un’elezione, ci siamo chiesti dove fosse finita la tessera elettorale? Dal prossimo anno il problema potrebbe essere molto più semplice da risolvere: la tessera elettorale diventerà disponibile anche in formato digitale, direttamente sullo smartphone.

Tessera elettorale digitale dal 2027: come funzionerà

La novità dovrebbe essere operativa in occasione delle elezioni del 2027. Il Governo sta lavorando ai provvedimenti attuativi necessari e il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo ha confermato nei giorni scorsi che l’obiettivo è consentire ai cittadini di recarsi alle urne utilizzando la tessera digitale.

Non si tratta, però, di voto elettronico. La scheda continuerà a essere compilata al seggio esattamente come avviene oggi: a cambiare sarà il documento utilizzato per dimostrare la propria iscrizione nelle liste elettorali. E continuerà a essere necessario un documento di identità per il riconoscimento dell’elettore.

La tessera elettorale cartacea non scompare

Chi non vuole utilizzare lo smartphone non dovrà preoccuparsi. La possibilità di utilizzare la tessera in formato digitale non comporta l’eliminazione immediata di quella tradizionale: secondo quanto annunciato, sarà ancora possibile presentarsi al seggio con la tessera cartacea.

La novità ha alle spalle un percorso iniziato da tempo. Già dal marzo 2024 l’Anagrafe nazionale della popolazione residente, l’ANPR, consente ai cittadini di consultare online i propri dati elettorali e scaricare digitalmente il certificato di iscrizione nelle liste elettorali e quello relativo al godimento dei diritti politici. L’integrazione delle liste elettorali nell’ANPR ha quindi creato l’infrastruttura sulla quale può essere sviluppata anche la nuova tessera.

Nel 2026 è arrivato un ulteriore passo avanti sul piano normativo: la nuova disciplina prevede espressamente che l’elettore possa acquisire la tessera in modalità digitale utilizzando i dati presenti nell’ANPR.

Tessera elettorale digitale e IT-Wallet: cosa manca ancora

Uno degli aspetti ancora da definire riguarda le modalità con cui utilizzeremo la tessera digitale. La normativa affida infatti a successivi decreti ministeriali la definizione delle caratteristiche tecniche del documento, delle modalità di utilizzo e della sua eventuale integrazione nell’IT-Wallet, il portafoglio digitale italiano.

Si sta lavorando anche a un sistema sicuro che consenta agli operatori del seggio di registrare l’avvenuta partecipazione al voto. Secondo le informazioni diffuse in questi giorni, i decreti attuativi dovrebbero arrivare entro la fine del 2026 o comunque entro febbraio 2027. Se non fosse disponibile in tempo una soluzione digitale considerata sufficientemente sicura, è prevista anche la possibilità di utilizzare al seggio una copia stampata della tessera digitale.

Tessera elettorale digitale, meno code agli uffici comunali

Il cambiamento potrebbe risolvere soprattutto uno dei piccoli problemi che puntualmente si ripresentano a ogni tornata elettorale. Chi perde la tessera, la danneggia oppure esaurisce gli spazi disponibili per i timbri oggi deve richiederne una nuova al proprio Comune.

Con la digitalizzazione, molte di queste operazioni potranno essere semplificate, riducendo gli spostamenti dei cittadini e alleggerendo allo stesso tempo il lavoro degli uffici comunali.