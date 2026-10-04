Anna Tatangelo a Verissimo: il ricordo della mamma Palmira e l’abbraccio con Toffanin

Anna Tatangelo è stata ospite di Verissimo, dove ha raccontato la nascita della figlia Beatrice e si è commossa ricordando la madre Palmira. Il momento ha coinvolto anche la conduttrice Silvia Toffanin, che ha abbracciato la cantante.

La nascita di Beatrice e la gioia per la nuova famiglia

Beatrice è nata a gennaio 2026 dall’amore tra Anna Tatangelo e il compagno Giacomo Buttaroni. La cantante ha descritto la nascita come uno dei momenti più belli della sua vita, vissuto circondata dall’affetto del compagno e del figlio Andrea.

Giacomo è rimasto al suo fianco durante tutto il parto. Tatangelo ha spiegato di aver affrontato la gravidanza con più timore rispetto a quando, a 22 anni, era nato Andrea, avuto con l’ex compagno Gigi D’Alessio. In quell’occasione aveva accanto la madre.

La cantante ha definito la nascita di Beatrice la chiusura di un cerchio, sottolineando la gratitudine per il momento che sta vivendo con il compagno e i figli.

Il ricordo della mamma Palmira

Durante l’intervista, Anna Tatangelo ha ricordato la madre Palmira, scomparsa nel 2022. Nel corso della gravidanza le aveva rivolto un desiderio: che la bambina avesse i suoi occhi, così da poterla rivedere nei propri figli.

La cantante ha raccontato che entrambi i figli hanno gli occhi chiari e che, ogni volta che li guarda, rivede la madre. Il legame tra le due era molto profondo e la sua assenza continua a farsi sentire nella quotidianità.

“Quando perdi una mamma ti manca essere figlia”, ha detto Tatangelo, spiegando di essere comunque grata per aver avuto la madre e per il rapporto che hanno condiviso. Le sue parole l’hanno portata alle lacrime e hanno commosso anche Toffanin.

“Ci ricomponiamo?”, ha detto la conduttrice prima di alzarsi e stringere la cantante in un abbraccio.

La smentita sulle nozze con Giacomo Buttaroni

Nel corso della puntata, Tatangelo ha inoltre smentito le notizie sul matrimonio con Giacomo Buttaroni. Ha spiegato di aver desiderato molto sposarsi in passato e ha aggiunto che il compagno vorrebbe farlo, ma che le indiscrezioni circolate non erano vere.

La cantante ha concluso che, quando arriverà il momento giusto, sarà lei stessa ad annunciarlo: per lei, le nozze rappresenterebbero il coronamento di un momento bello.