Rapinatore pluripregiudicato arrestato su un treno a Roma Termini dopo una fuga rocambolesca

Un 43enne italiano, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e in materia di armi, è stato arrestato dalla Polizia di Stato su un treno in arrivo a Roma Termini. L’uomo è accusato di una rapina violenta ai danni di una coppia di anziani a Novara.

Roma, 10 ottobre – Arrestato dalla Polizia di Stato un 43enne italiano pluripregiudicato per rapina violenta ai danni di una coppia di anziani a Novara. L’uomo, fuggito dopo aver sottratto denaro, preziosi e un’arma, è stato fermato su un treno in arrivo a Roma Termini. Le indagini sono state coordinate dalla Squadra Mobile di Novara e dalla Polizia Ferroviaria.

La Polizia di Stato ha arrestato nella serata di ieri un 43enne italiano, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e in materia di armi e stupefacenti, colto in flagranza di reato a bordo di un treno in arrivo presso lo scalo ferroviario di Roma Termini. L’uomo, diretto al Sud, era stato identificato come il responsabile di una rapina violenta ai danni di una coppia di anziani a Novara, da cui era fuggito dopo aver sottratto preziosi, denaro e un’arma.

La rapina e la fuga

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile di Novara, il malvivente si era avvicinato alle vittime alle ore 14.30 fingendosi un carabiniere. Grazie alla complicità di complici in contatto telefonico, che minacciavano conseguenze penali e finanziarie, era riuscito a entrare nell’abitazione dei coniugi. Dopo aver sottratto soldi, oro, gioielli e una pistola, il rapinatore aveva aggredito le vittime nel tentativo di recuperare i propri averi, per poi darsi alla fuga verso la stazione di Novara.

Gli investigatori, analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno ricostruito gli spostamenti del fuggitivo, che aveva cercato di cambiare abiti per depistare le indagini. La Polizia Ferroviaria di Milano, allertata dalla Squadra Mobile di Novara, ha monitorato il suo percorso fino a Roma Termini, dove il treno effettuava una sosta programmata.

L’arresto e il sequestro

Non appena il treno è giunto allo scalo romano, gli operatori del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio e della Squadra Mobile di Roma sono saliti a bordo per identificare il malvivente. L’uomo, trovato in una delle ultime carrozze mentre cercava di occultare la refurtiva e l’arma in uno zaino, è stato bloccato senza opposizione.

Portato negli uffici del Reparto Stazione Roma Termini, l’uomo ha confessato la proprietà dello zaino, che conteneva:

una pistola Beretta calibro 7.65 con caricatore e sei cartucce;

con caricatore e sei cartucce; un tirapugni ;

; un pugnale a testa d’aquila ;

; 24 monili d’oro ;

; 380 euro in contanti.