Consiglio comunale, i capigruppo di maggioranza: “Il confronto politico non è un alibi per le offese”

Fiumicino – Riceviamo e pubblichiamo

“C’è un limite che il confronto politico non dovrebbe mai superare: quello del rispetto delle istituzioni e delle persone che, nell’esercizio delle proprie funzioni, le rappresentano.

Quanto accaduto nei confronti del Presidente del Consiglio comunale Roberto Severini è grave non soltanto per il termine utilizzato, ma soprattutto per il tentativo successivo di minimizzarlo.

Prima si offende il Presidente del Consiglio nel pieno esercizio delle sue funzioni, poi si sostiene che si trattasse soltanto di “una parola” e infine ci si scandalizza se a quelle provocazioni vengono date risposte politiche ferme.

Non funziona così.

L’opposizione ha tutto il diritto di contestare le decisioni della Presidenza, di richiamare il Regolamento, di chiedere verifiche sugli atti e di utilizzare tutti gli strumenti che l’ordinamento mette a disposizione dei consiglieri comunali.

Ma il diritto di critica non è avulso dalla verità dei fatti che si pretende di rappresentare. Criticare non significa poter affermare qualsiasi cosa, né trasformare una propria interpretazione politica nella verità assoluta.

Chi critica deve essere consapevole di non rappresentare “il verbo”, di potersi confrontare con ricostruzioni diverse e, soprattutto, di essere responsabile delle parole che pronuncia e delle affermazioni che rende pubblicamente. Questo vale per tutti, maggioranza e opposizione.

La libertà del confronto politico è un valore che intendiamo difendere, proprio per questo deve poggiare sulla responsabilità, sul rispetto e sulla correttezza nella rappresentazione dei fatti.

Se esistono contestazioni puntuali sull’applicazione del Regolamento, le si formulino nelle sedi istituzionali competenti, indicando fatti, articoli e circostanze. È su questo terreno che siamo pronti a confrontarci.

Quello che non è accettabile è confondere il diritto alla critica con il diritto all’insulto.

Definire “coatto” e “buffone” il Presidente del Consiglio comunale e successivamente liquidare tutto come una questione marginale, non rafforza alcuna battaglia di trasparenza o di garanzia. Abbassa semplicemente il livello del confronto istituzionale.

Ed è singolare che chi utilizza espressioni offensive pretenda poi di stabilire anche quale debba essere la reazione di chi le riceve.

Prendiamo atto che il confronto sulle idee da parte dell’ opposizione, non esiste più da tempo: insulta gli esponenti di maggioranza senza alcun motivo, questa è la realtà dei fatti.

Il Presidente Severini non ha bisogno della solidarietà di circostanza della maggioranza: ha diritto, come ogni componente del Consiglio comunale, al rispetto dovuto alla funzione che esercita.

La maggioranza continuerà a garantire il confronto, anche quello più duro. Continuerà a rispondere nel merito alle proposte e alle contestazioni dell’opposizione. Ma non accetterà che l’aggressività verbale venga trasformata in metodo politico e poi giustificata come normale dialettica.

Perché proprio chi rivendica continuamente il rispetto delle regole dovrebbe essere il primo a rispettare le istituzioni.

E quando il confronto sulle idee viene sostituito dall’offesa personale e la propria versione dei fatti viene presentata come l’unica verità possibile, il problema non è la reazione di chi viene attaccato: il problema è la qualità del confronto politico che si sceglie di portare dentro le istituzioni”.