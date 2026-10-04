Conte alza il muro sul campo largo: «Non mi presto a un progetto annacquato»

Giuseppe Conte rilancia il no a un progetto annacquato nel campo largo e replica a Elly Schlein sulle primarie e sulla politica estera.

Giuseppe Conte alza il muro sul campo largo e respinge l’ipotesi di un’alleanza costruita su compromessi programmatici. In un video rilanciato sui social, il leader del Movimento 5 Stelle ha ribadito di non volersi prestare a un «progetto diluito, annacquato», aggiungendo: «Chiaro?». La presa di posizione arriva dopo il confronto a distanza con Elly Schlein sulla guida dell’eventuale coalizione progressista.

La replica di Conte a Schlein e il nodo delle primarie

Nel filmato, tratto dal suo intervento a Frosinone, Conte ha sostenuto che il mandato ricevuto dagli elettori sia quello di cambiare l’Italia. A suo giudizio, il rischio è che il progetto venga indebolito dai compromessi tra le diverse forze politiche e dalle necessità di mantenere rapporti con interlocutori internazionali ed economici.

«Io a questo non mi presto», ha detto il leader M5S, spiegando di voler portare nel confronto con le altre forze politiche le istanze raccolte tra i cittadini. Conte ha collegato il tema della partecipazione alle posizioni espresse dagli elettori su riarmo, guerra e priorità della spesa pubblica, citando sanità, scuola, asili nido e istruzione.

La replica è arrivata dopo l’intervento di Schlein alla Direzione del Partito democratico. La segretaria dem ha affermato che il programma dovrà essere scritto insieme agli alleati, ma ha rivendicato il principio secondo cui, in caso di vittoria, dovrebbe guidare il partito che ottiene più voti. Ha indicato anche la possibilità di ricorrere alle primarie.

Conte ha interpretato le parole di Schlein come la conferma di due sole strade: la sua candidatura alla premiership oppure le primarie. Per il leader M5S, dunque, il percorso dovrebbe orientarsi verso una consultazione aperta, da affrontare con «spirito autenticamente unitario» e senza trasformarla in un «duello rusticano tra i leader».

Ucraina e politica estera: «Adesso si cambia registro»

Nel corso dell’iniziativa “Disarma, il coraggio della pace”, Conte ha affrontato anche la guerra in Ucraina. Ha dichiarato di non essere disponibile ad assecondare «lo stesso registro attuale» e ha sostenuto che una parte significativa della popolazione italiana chieda una svolta sul conflitto russo-ucraino.

Secondo Conte, la strategia fondata sull’ipotesi di una vittoria militare contro la Russia si sarebbe rivelata fallimentare. Il leader M5S ha richiamato le vittime, la distruzione e i futuri costi della ricostruzione dell’Ucraina, chiedendo di ripristinare il diritto internazionale e di cambiare approccio nei summit europei e internazionali.

Conte ha criticato la posizione del governo Meloni su alcune crisi internazionali, citando il Venezuela e l’Iran. Ha detto che, qualunque sia la composizione del futuro esecutivo, si batterà per una svolta nella politica estera di un eventuale governo progressista.

Il rilancio social della segretaria dem

Anche Schlein ha rilanciato sui social un video, questa volta dedicato alla parte finale della sua relazione alla Direzione Pd. La segretaria ha rivendicato l’autonomia del partito e l’impegno a raggiungere il governo soltanto attraverso la vittoria elettorale dell’alleanza progressista.