Di Battista critica Schlein sull’Ucraina: “Putin ha le sue ragioni, serve un inviato Ue”

Alessandro Di Battista critica Schlein e il campo largo, definisce avvilente la linea sulla pace in Ucraina e chiede un inviato speciale Ue per trattare con Putin.

Alessandro Di Battista critica la linea di Elly Schlein sull’Ucraina e mette in dubbio la capacità del campo largo di costruire un’identità politica riconoscibile. Ospite di Accordi e Disaccordi sul Nove, l’ex deputato ha sostenuto che una parte degli elettori del Movimento 5 Stelle non voterebbe la segretaria del Partito Democratico «neanche sotto tortura».

Le critiche al campo largo

Commentando lo scambio a distanza tra Schlein e Giuseppe Conte, Di Battista ha affermato che, se i due continueranno su questa strada, «possono anche non fare le elezioni». Ha aggiunto che Giorgia Meloni è favorita, pur precisando di non sapere come andranno le prossime elezioni.

Di Battista ha inoltre contestato al Movimento 5 Stelle e al campo largo la difficoltà di parlare di temi riconoscibili. A suo avviso, la forza originaria del Movimento consisteva nel concentrarsi su alcune battaglie e nel sostenerle con continuità.

Tra gli esempi citati dall’ex deputato ci sono la riduzione degli stipendi parlamentari, l’abolizione del finanziamento pubblico ai giornali e ai partiti, il reddito di cittadinanza, la legge anticorruzione e la contrapposizione alla «casta». Oggi, ha osservato, sarebbe difficile per gli elettori identificare con la stessa chiarezza gli obiettivi del campo largo.

Per Di Battista, la posizione sull’Ucraina rappresenta il punto decisivo. Ha definito «avvilente» il fatto che la segretaria del Pd, eletta per imprimere un cambio di linea, continui dopo due anni a parlare di pace giusta. Secondo la sua valutazione, questa impostazione potrebbe essere una delle ragioni di un’eventuale nuova vittoria della Meloni.

La proposta di un inviato Ue

Sulla guerra, Di Battista ha richiamato la necessità di un inviato speciale dell’Unione Europea. Ha ricordato che questa richiesta viene avanzata, a suo dire, da tre anni e ha invitato Schlein a indicare un nome e a battersi con continuità per una missione finalizzata ai negoziati.

L’obiettivo, nelle parole dell’ex deputato, dovrebbe essere quello di andare a trattare con Vladimir Putin e di ascoltare anche le sue ragioni. «Anche Putin ha le sue ragioni», ha dichiarato Di Battista.