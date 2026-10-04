FiabaDay: una giornata nazionale per l’accessibilità e l’abbattimento delle barriere

FiabaDay torna al centro dell’attenzione con la Giornata nazionale per l’abbattimento delle barriere architettoniche, appuntamento dedicato alla promozione dell’accessibilità universale. La ricorrenza si celebra ogni anno la prima domenica di ottobre e, a Roma, ha il suo punto principale in Piazza Colonna, con il sostegno della Presidenza del Consiglio.

Origini e obiettivi della Giornata nazionale

L’iniziativa nasce dall’esperienza di FIABA, il Fondo Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche, fondato nel 2000 come organizzazione senza scopo di lucro. L’associazione promuove una cultura dell’accessibilità e interviene non solo sulle barriere fisiche, ma anche su quelle sensoriali, cognitive e culturali.

La giornata è stata istituita con la direttiva del 28 febbraio 2003, adottata su proposta di FIABA. Il provvedimento ha fissato la cadenza annuale nella prima domenica di ottobre e ha incoraggiato le amministrazioni pubbliche a organizzare iniziative sul territorio per favorire integrazione e inclusione.

Il messaggio di FiabaDay è che l’accessibilità non costituisce soltanto un tema tecnico, ma un diritto fondamentale legato all’autonomia e all’uguaglianza. Le barriere architettoniche possono limitare la fruizione di spazi e servizi per le persone con disabilità, ma anche per anziani, bambini, donne in gravidanza e persone con mobilità temporaneamente ridotta.

Il programma di FiabaDay a Roma

La manifestazione romana si svolge davanti a Palazzo Chigi e prevede, tra le altre attività, visite guidate gratuite riservate a persone con disabilità, accompagnatori, famiglie e scuole. L’apertura straordinaria consente di visitare gli spazi storici attraverso percorsi accessibili e ausili come piattaforme elevatrici e audioguide.

Il programma comprende inoltre spettacoli musicali, dibattiti con rappresentanti istituzionali, stand informativi e dimostrazioni di tecnologie assistive. In oltre 20 anni, FiabaDay ha coinvolto migliaia di persone e ha ampliato le attività anche fuori dalla capitale, attraverso il coordinamento tra amministrazioni comunali e associazioni.

Le iniziative locali hanno interessato diversi contesti della vita quotidiana, tra cui parchi, musei e trasporti pubblici. Nel tempo, l’evento ha affrontato anche l’accessibilità digitale e urbana, mantenendo l’attenzione sulle esigenze di chi incontra ostacoli nella mobilità e nell’utilizzo dei servizi.

Norme, criticità e prospettive per l’inclusione

FiabaDay richiama l’importanza della Legge 13/1989 e del Decreto ministeriale 236/1989, che regolano l’eliminazione delle barriere architettoniche. La fonte evidenzia tuttavia il permanere di ritardi nell’attuazione delle misure previste e una «lotta continua» contro l’indifferenza.

Tra gli strumenti indicati per rendere più sistematici gli interventi figurano i Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, per i quali FIABA auspica un impegno maggiore da parte degli enti pubblici. Rampe, ascensori e percorsi tattili sono alcuni degli interventi concreti associati a una città più fruibile.

La giornata promuove anche la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia nel 2009. Per il futuro, le prospettive indicate includono la transizione ecologica accessibile e l’uso dell’intelligenza artificiale a sostegno dell’inclusione.