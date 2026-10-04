Filippo Bisciglia racconta a Verissimo la fine con Pamela Camassa: «Difficile restare solo»

Filippo Bisciglia racconta a Verissimo la fine della relazione di 17 anni con Pamela Camassa e parla della solitudine e della possibilità di un nuovo amore.

Filippo Bisciglia ha raccontato a Verissimo la fine della relazione con Pamela Camassa, durata 17 anni. Il conduttore di Temptation Island si è mostrato visibilmente commosso durante l’intervista con Silvia Toffanin, il 4 ottobre 2026.

La fine della relazione con Pamela Camassa

«Con Pamela eravamo diventati fratello e sorella, due amici. Quando è finita, è stato difficile ritrovarmi da solo», ha raccontato Bisciglia. Secondo le sue parole, la conclusione del rapporto non è arrivata all’improvviso: i due ne parlavano da tempo e la storia «si trascinava da un po’».

Il conduttore ha spiegato che l’amore c’era, ma forse mancava l’attrazione. Dopo 17 anni, ha detto, uno dei due avrebbe dovuto prendere la decisione. Pamela Camassa gli avrebbe detto: «Un giorno mi ringrazierai per questo passo».

Bisciglia ha detto che oggi l’ex compagna sta bene con un’altra persona e viaggia. «Io sono felicissimo, perché le vorrò sempre bene», ha dichiarato, definendo Camassa «speciale» e aggiungendo: «Come potrei parlar male di lei?»

La ripartenza e la possibilità di un nuovo amore

La parte più difficile, ha spiegato il 49enne, non è stata accettare la scelta, ma affrontare la solitudine. Per un periodo non è più uscito di casa e rimaneva sul divano. Ha anche ricordato quanto fosse abituato a condividere con Pamela le decisioni quotidiane, persino la scelta di scarpe e pantaloni.