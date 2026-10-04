SUL PODIO|
Gp del Bahrain, Max Verstappen trionfa a Sepang. Antonelli è secondo
La Ferrari di Hamilton e Leclerc, terza e quarta
Max Verstappen vince il Gran Premio del Bahrain. Oggi, domenica 4 ottobre, il pilota olandese ha trionfato in Malesia, dove si è svolta eccezionalmente la gara a causa del conflitto in Medio Oriente e che ha visto la partenza ritardata di quasi due ore a causa di una pioggia monsonica che si è abbattuta su Sepang, precedendo le Mercedes di Andrea Kimi Antonelli, che resta leader del Mondiale, e la Ferrari di Lewis Hamilton, che partiva secondo in griglia, e chiude terzo con una grande rimonta dopo essere stato vittima, come Leclerc, quarto al traguardo, di una strategia disastrosa in partenza.
Quinta l’altra Red Bull di Isack Hadjar. Sesto e settimo posto per la McLaren di Oscar Piastri e la Racing Bulls di Liam Lawson, mentre l’Aston Martin di Fernardo Alonso e la McLaren del campione del mondo Lando Norris finiscono rispettivamente ottavo e nono, con Arvid Lindblad a chiudere la top ten e la zona punti.
(Fonte Adnkronos)
Foto F1/Facebook (da F1/Facebook)
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