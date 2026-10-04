Il sindaco di Formia omaggia Edoardo Rocco per i suoi 100 anni con una targa celebrativa

Il primo cittadino Gianluca Taddeo e il consigliere Antonio Miele hanno consegnato una targa al neo centenario, riconoscendo il suo straordinario contributo all’istruzione e alla comunità.

Formia, 4 ottobre 2026 – Il sindaco di Formia Gianluca Taddeo, accompagnato dal consigliere comunale Antonio Miele, ha fatto visita a Edoardo Rocco in occasione del suo centesimo compleanno, portandogli gli auguri dell’Amministrazione comunale e dell’intera città. L’incontro, carico di emozione, si è svolto tra l’affetto della famiglia e il calore della comunità, che ha voluto celebrare un traguardo così significativo con una targa commemorativa.

Il gesto del sindaco non è solo un atto formale, ma un riconoscimento pubblico al valore di una vita interamente dedicata all’insegnamento e alla formazione delle giovani generazioni. Edoardo Rocco, nato il 1° ottobre 1926 a Ventosa, frazione di Santi Cosma e Damiano, ha attraversato un secolo di storia, segnato da sacrifici, cambiamenti epocali e soddisfazioni personali.

Una vita di impegno: dall’insegnamento alla dirigenza scolastica

La carriera di Edoardo Rocco è stata contraddistinta da dedizione, serietà e passione per la scuola. Dopo aver conseguito il diploma magistrale nel 1946, a soli vent’anni, iniziò a lavorare come maestro elementare, distinguendosi per l’eleganza – sempre in giacca e cravatta – e per l’attenzione verso i suoi alunni. Parallelamente, nel 1968, ottenne la laurea in Pedagogia presso l’Università di Messina, consolidando il suo impegno nel mondo dell’istruzione.

Nel 1958 sposò Maria Capitanio, anch’essa insegnante, con la quale ha condiviso 67 anni di matrimonio e una famiglia di quattro figli. Un legame fondato sull’amore e sulla condivisione, che ha rappresentato uno dei pilastri della sua esistenza.

La sua carriera proseguì con incarichi dirigenziali di rilievo: fu preside della scuola media di Ponza e successivamente di Lenola, per poi approdare alla scuola media “Pasquale Mattej” di Formia, dove rimase alla guida dell’istituto fino al 1997. Dopo 51 anni di servizio, due proroghe e una vita interamente dedicata alla formazione dei giovani, lasciò la scuola all’età di 71 anni, portando con sé il ricordo di generazioni di studenti e colleghi.

Un esempio di dedizione e valori familiari

Oggi, al compimento dei suoi 100 anni, Edoardo Rocco incarna cultura, impegno e amore per la famiglia. La sua storia, segnata da eventi storici come i bombardamenti della Seconda guerra mondiale – che lo costrinsero a trasferirsi in Sicilia – e da una carriera scolastica di eccellenza, rappresenta un modello di resilienza e passione.

“È un grande onore poter festeggiare un traguardo così importante insieme a Edoardo, una persona che rappresenta una testimonianza preziosa della nostra storia e dei valori più autentici della comunità”, ha dichiarato il sindaco Gianluca Taddeo. “La sua vita, dedicata per oltre mezzo secolo all’insegnamento e alla formazione di intere generazioni di giovani, è un esempio di passione, impegno e amore per la scuola”.