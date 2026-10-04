Incidente mortale a Ostia: un motociclista perde la vita in via dell’Idroscalo

Ostia, 4 ottobre 2026 – Incidente mortale in via dell’Idroscalo. Un motociclista perde la vita dopo aver sbattuto contro un muro. Intervenuta la Polizia Locale per i rilievi. Cause da accertare.

Un grave incidente stradale nella notte tra sabato e domenica ha causato la morte di un motociclista a Ostia. L’episodio, avvenuto in via dell’Idroscalo, nei pressi del civico 457, ha visto coinvolto un uomo alla guida di una moto, che avrebbe perso il controllo del veicolo finendo contro un muro.

I fatti e l’intervento delle autorità

Intorno alle 2.30, pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, appartenenti all’XI Gruppo Marconi, sono intervenute sul posto per i rilievi del caso. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, deceduto sul colpo a causa dell’impatto, aveva 39 anni. Le cause della perdita di controllo del mezzo non sono ancora state chiarite.

Le indagini in corso

La Polizia Locale sta lavorando per stabilire con precisione le dinamiche dell’incidente e verificare se fattori come la velocità o le condizioni stradali abbiano contribuito all’accaduto. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli.

Un episodio che richiama l’attenzione sulla sicurezza stradale