Noemi Bocchi si commuove a Ballando con le stelle e racconta il peso dell’associazione con Francesco Totti, tra insicurezze e critiche.

Noemi Bocchi in lacrime a Ballando: «Il personaggio Totti schiaccia la mia persona»

Noemi Bocchi si è commossa a Ballando con le stelle dopo aver ricevuto una standing ovation al termine della sua esibizione. La compagna di Francesco Totti ha parlato del peso dell’attenzione mediatica e delle insicurezze legate all’associazione con l’ex Capitano della Roma.

Lo sfogo sull’identità e sulle critiche

Nella clip di presentazione, Bocchi ha raccontato di aver scelto il programma anche per mostrare una parte di sé rimasta spesso in secondo piano a causa del gossip. «Voglio ritrovarmi un po’. Voglio far capire a chi mi guarda che tutto quello che hanno letto su di me non è vero», ha detto.

«Prima di stare con Francesco non ero così insicura. Il suo personaggio schiaccia la mia persona, ora sono vista solo come la compagna di», ha raccontato. La concorrente ha aggiunto di non essere più considerata per la propria vita e i propri impegni, ma soltanto in relazione a Totti.

Bocchi ha anche parlato delle critiche ricevute negli ultimi anni: «Mi fa tanto male. Vengo vista solo come quella che ha rovinato. Non ho rovinato niente io». A proposito della separazione tra Totti e Ilary Blasi, ha aggiunto che, quando una coppia arriva a lasciarsi, «le colpe stanno al 50 e 50».

Il sostegno di Milly Carlucci e della giuria

Dopo l’esibizione, l’emozione ha portato Bocchi alle lacrime. Milly Carlucci ha cercato di rassicurarla, sottolineando il peso di essere un enorme personaggio mediatico e definendola dentro «l’occhio del ciclone».

Alla concorrente è arrivato anche l’incoraggiamento della giuria. Ivan Zazzaroni ha raccontato: «Ho mandato un messaggio a Francesco prima, che mi ha detto che ti sta guardando e di darti 10».