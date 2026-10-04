Renzi a Conte: “Basta discussioni interne, lavoriamo su un contratto alla tedesca”

Matteo Renzi risponde a Giuseppe Conte sulle garanzie per il campo largo e propone un “contratto alla tedesca” sui contenuti e sui tempi.

Matteo Renzi risponde a Giuseppe Conte e agli altri leader del campo largo proponendo di superare le discussioni interne e di concentrarsi sui contenuti. Nel secondo giorno della Leopolda 2026, il leader di Italia Viva ha rilanciato l’idea di un “contratto alla tedesca” per definire cosa fare, quando farlo e in quali tempi.

“Clint Eastwood diceva: ‘Se vuoi una garanzia, comprati un tostapane’”, ha detto Renzi a margine della kermesse fiorentina. Secondo il leader di Italia Viva, la politica non si fa sulla base dei rapporti personali, ma delle idee. Da qui l’invito rivolto a Conte e agli altri esponenti del campo largo a discutere nel merito.

La proposta sul campo largo

“Se volete stare sulle discussioni di merito noi ci siamo. Facciamo un contratto alla tedesca, ma smettiamola con queste discussioni interne che lasciano il tempo che trovano”, ha affermato Renzi.

Per il leader di Italia Viva, dalla Leopolda non arrivano soltanto segnali di pace, ma soprattutto idee. Tra i temi affrontati durante la manifestazione ha citato la sicurezza, il mondo del lavoro, i sogni per il futuro e l’intelligenza artificiale. La politica, ha sostenuto, dovrebbe occuparsi di questioni vere invece di concentrarsi su litigi e polemiche.

Il confronto con Urso sull’intelligenza artificiale

Dal palco della Leopolda, Renzi è tornato anche sul botta e risposta con il ministro delle Imprese e del Made in Italy. Il giorno precedente, il leader di Italia Viva aveva parlato di Urso e dell’intelligenza artificiale. In seguito, ha riferito, era arrivato un comunicato stampa che ha definito “durissimo”.

Renzi ha ironizzato su un dibattito sull’informatica e sull’intelligenza che Urso e Gasparri avrebbero svolto nel 1984, sostenendo che, nonostante 42 anni di tentativi, i due non avrebbero compreso il tema dell’intelligenza.

Urso ha replicato sui social negando l’esistenza di un comunicato particolarmente duro: ha spiegato di aver pubblicato soltanto la copertina di un libro di 42 anni fa. Il ministro ha poi rivolto a Renzi un messaggio ironico, richiamando l’espressione “stai sereno” e accusandolo di essere il migliore nella “intelligenza con il nemico”.

Renzi ha infine definito la Leopolda un’esperienza “pazzesca”, ricordando le undici ore di dibattito della seconda giornata, dopo le sei del giorno precedente. In un messaggio sui social ha parlato di un vivaio di idee e della partecipazione di quasi mille giovani, sottolineando il valore del dialogo e del confronto.