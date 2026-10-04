Renzi apre ai riformisti di Forza Italia, Tajani: «Il centro siamo noi»

Matteo Renzi ha lanciato dalla Leopolda un appello ai centristi e, in particolare, ai riformisti di Forza Italia, invitandoli a lasciare il centrodestra. La replica di Antonio Tajani è arrivata poco dopo: «Il centro è uno solo: Forza Italia».

L’appello di Renzi

Il leader di Italia viva ha parlato di porte aperte e di piena disponibilità, escludendo però ipotesi di annessione. Secondo Renzi, chi vuole aderire deve farlo «in condizioni di parità», senza pretendere un posto sicuro nel listone e accettando di candidarsi in lista.

«Lancio un appello a tutti i centristi, nessuna annessione ma parità», ha dichiarato Renzi. Il messaggio è stato rivolto anche ai riformisti di Forza Italia, ai quali ha detto che il centrodestra non sarebbe la loro collocazione politica.

La replica di Tajani

Il ministro degli Esteri e vicepremier ha rivendicato a Forza Italia il ruolo di casa dei moderati e di riferimento italiano del Partito popolare europeo. Tajani ha definito il partito alternativo alla sinistra e pilastro del centrodestra fondato da Silvio Berlusconi.

Sulla base del risultato delle elezioni europee, Tajani ha sostenuto che Forza Italia sia l’unica forza moderata italiana rappresentativa del centro nell’Europarlamento. Ha ricordato la collaborazione con Noi Moderati e la Südtiroler Volkspartei, indicando l’obiettivo di allargare questo spazio a forze politiche, sindacali e sociali vicine al popolarismo europeo.