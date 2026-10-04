Settimana Mondiale dello Spazio 2026, il tema è “Rocket Revolution”

La Settimana Mondiale dello Spazio 2026 si svolgerà dal 4 al 10 ottobre con il tema “Rocket Revolution”. L’iniziativa internazionale celebra l’esplorazione spaziale e la ricerca sull’universo, promuovendo al tempo stesso la conoscenza scientifica e la cooperazione tra Paesi.

Origini e obiettivi della ricorrenza

Le date hanno un preciso significato storico. Il 4 ottobre 1957 fu lanciato Sputnik 1, il primo satellite artificiale della Terra, mentre il 10 ottobre 1967 venne firmato il Trattato sullo spazio extra-atmosferico. Il documento stabilisce principi per l’uso pacifico dello spazio, vietando la collocazione di armi di distruzione di massa in orbita e garantendo a tutti i Paesi la libertà di esplorazione.

La ricorrenza è stata istituita ufficialmente nel 1999 dalle Nazioni Unite, attraverso l’Office for Outer Space Affairs (UNOOSA). Tra gli obiettivi figurano la celebrazione dei progressi tecnologici e scientifici, la diffusione della conoscenza e il coinvolgimento dei giovani nelle discipline STEM, cioè scienza, tecnologia, ingegneria e matematica.

Attività e tema del 2026

Le celebrazioni possono comprendere conferenze, mostre, eventi in planetari e musei scientifici, laboratori scolastici e incontri universitari. Sono previste anche attività rivolte al pubblico, come osservazioni astronomiche, sessioni di domande e risposte con astronauti e scienziati e iniziative di divulgazione sui social media.

Il tema “Rocket Revolution” riguarda la trasformazione del settore dei lanci spaziali. Al centro ci sono i razzi riutilizzabili, le aziende private, le startup, i piccoli lanciatori e le nuove tecnologie, in un contesto di accesso allo spazio sempre più ampio.

La Settimana Mondiale dello Spazio unisce così memoria, educazione e innovazione, rafforzando l’interesse per la ricerca spaziale e per una collaborazione pacifica tra le nazioni.