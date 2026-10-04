Sicurezza balneare e droni di soccorso, a Ostia l’evento finale della Società Nazionale di Salvamento

Ostia – Conclusa sul litorale romano la rassegna itinerante per la sicurezza in acqua promossa dagli operatori del soccorso, con presentazione di droni da salvataggio e accordi formativi per le scuole. Intervenuti i vertici istituzionali capitolini e della Guardia Costiera.

Tecnologie aeree e prevenzione sul litorale romano

La salvaguardia delle vite in ambiente acquatico richiede un cambio di passo operativo e formativo. Presso lo stabilimento Hakuna Matata sul Lungomare Duilio a Ostia, la Società Nazionale di Salvamento – Sezione di Roma ha chiuso il ciclo itinerante nazionale de “La Rete del Salvamento”, avviato lo scorso 6 settembre. L’incontro ha riunito amministratori capitolini, rappresentanti della Guardia Costiera e dirigenti scolastici per fare il punto sulla gestione delle emergenze balneari e lacustri.

Il momento centrale dell’evento ha riguardato il debutto operativo dei droni di salvataggio. Questi dispositivi aerei sono progettati per raggiungere un bagnante in pericolo in pochi secondi, sganciare elementi di galleggiamento immediati e comunicare le coordinate GPS in tempo reale alle squadre a terra, abbreviando la finestra temporale dell’intervento.

I dati dell’emergenza tra mare e acque interne

La necessità di potenziare gli interventi emerge dai rilevamenti dell’Osservatorio Nazionale per la Prevenzione degli Annegamenti del Ministero della Salute relativi al biennio 2024-2025. Nel periodo considerato si sono registrati 604 decessi complessivi in Italia. I sinistri non riguardano unicamente le coste marine: a fronte di 46.800 incidenti registrati in mare, se ne contano 46.200 nelle acque interne di fiumi e laghi. Tra i soggetti più colpiti figurano le fasce anagrafiche estreme, con 2.300 vittime tra bambini e giovani fino a 24 anni e 3.000 decessi tra gli over 65.

Numeri “chiave” (biennio 2024-2025)

Decessi complessivi: 604 persone

Incidenti in mare: 46.800 casi

Incidenti in acque interne (fiumi e laghi): 46.200 casi

Vittime under 24: 2.300

Vittime over 65: 3.000 (Fonte: Osservatorio Nazionale per la Prevenzione degli Annegamenti – Ministero della Salute)

Protocolli nelle scuole e orientamento professionale

La giornata ha formalizzato l’avvio di una sinergia tra mondo del soccorso e istruzione. Tra la sezione romana della Salvamento e l’Associazione Nazionale Presidi è stato siglato un protocollo d’intesa per inserire il programma “Educazione al Soccorso” negli istituti superiori. Il piano prevede 26 ore formative riconosciute nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, con nozioni di primo soccorso BLS-D, meteorologia marina e dinamiche di intervento.

“La sicurezza in acqua non può essere affidata alla sola capacità di intervento quando l’emergenza è già iniziata. Occorre lavorare prima, attraverso prevenzione, informazione e formazione. La sicurezza è una responsabilità condivisa: coinvolge i soccorritori, gli operatori, le istituzioni, le scuole e ogni cittadino.” ha dichiarato l’ideatore del progetto educativo, Gigante.