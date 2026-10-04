IL COMMENTO|
Sofia Goggia: “Ho preso un virus poco comune e ho sentito dolori. Non faccio piani”
L’Azzurra ha lasciato in anticipo il raduno azzurro in Argentina: “Non riuscivo a fare le scale”
Trento – Ha svelato la natura del suo malessere Sofia Goggia. L’Azzurra, plurimedagliata olimpica e mondiale, della Nazionale di sci Alpino e delle Fiamme Gialle, ha raccontato la sua vicenda personale al Festival dello Sport di Trento. Era rientrata in modo anticipato dal raduno azzurro in Argentina per problemi di salute (leggi qui) e si era sottoposta a una serie di accertamenti alla Casa di Cura La Madonnina e all’Ospedale San Raffaele di Milano. (leggi qui)
“Ho iniziato a sentire dolori strani – ha svelato Goggia, come riporta gazzetta.it, spiegando la sua vicenda ai microfoni di SkySport -, non riuscivo a fare le scale, camminando ho capito che qualcosa non andava”. Gli esami clinici hanno riscontrato un “virus poco comune tra adulti”.
C’è una doppia infezione per cui, spiega ancora la sciatrice, “non c’è cura”. La fase peggiore sembra tuttavia passata e l’atleta tricolore assicura: “Cercherò di riprendermi e di sciare forte come sempre. Devo essere mentalmente lucida e coordinata motoriamente”.
“Non posso prevedere piani, mi serve tempo per uscire dalle conseguenze del virus”. Ha spiegato, come riporta ancora gazzetta.it.
Foto FISI/fisi.org
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