Sofia Goggia: “Ho preso un virus poco comune e ho sentito dolori. Non faccio piani”

Trento – Ha svelato la natura del suo malessere Sofia Goggia. L’Azzurra, plurimedagliata olimpica e mondiale, della Nazionale di sci Alpino e delle Fiamme Gialle, ha raccontato la sua vicenda personale al Festival dello Sport di Trento. Era rientrata in modo anticipato dal raduno azzurro in Argentina per problemi di salute (leggi qui) e si era sottoposta a una serie di accertamenti alla Casa di Cura La Madonnina e all’Ospedale San Raffaele di Milano. (leggi qui)