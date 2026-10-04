Stretto di Hormuz, Hegseth: «Blocco ferreo». Mosca offre la mediazione tra Usa e Iran

Il segretario alla Difesa americano Pete Hegseth ha definito «ferreo» il blocco imposto dagli Stati Uniti sullo Stretto di Hormuz, mentre la Russia ha offerto la propria disponibilità a svolgere un ruolo di mediazione tra Washington e Teheran.

L’avvertimento di Hegseth a Teheran

Secondo Hegseth, gli Stati Uniti mantengono il controllo del passaggio marittimo strategico e l’Iran non è riuscito a far transitare alcunché. «Non lo controllano loro, lo controlliamo noi», ha dichiarato il capo del Pentagono, accusando Teheran di voler «giocare» con lo Stretto di Hormuz.

Il segretario alla Difesa ha invitato l’Iran a «fare la scelta giusta» e ha avvertito che, in caso contrario, il presidente Donald Trump avrebbe a disposizione «tutte le opzioni» necessarie. Hegseth ha aggiunto che Trump non intende lasciare che la situazione si prolunghi inutilmente e che gli Stati Uniti sono pronti ad agire quando riceveranno l’ordine.

Hegseth ha inoltre ribadito che impedire all’Iran di dotarsi di un’arma nucleare costituisce un interesse nazionale vitale per gli Stati Uniti. Il messaggio, ha detto, è che Teheran «non avrà mai» un’arma atomica e che il presidente Trump è determinato a impedirlo.

La proposta di mediazione di Mosca

La Russia si è dichiarata pronta a contribuire alla fine della guerra tra Stati Uniti e Iran. A parlare è stato Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, che ha indicato la disponibilità di Mosca a svolgere un ruolo di mediazione senza sacrificare i rapporti con Teheran.

Medvedev ha descritto le relazioni tra Russia e Iran come arrivate a un livello «senza precedenti». Ha inoltre riferito che gli scambi commerciali bilaterali sono aumentati del 20% nell’ultimo anno. Entrambi i Paesi, ha ricordato, sono sottoposti a sanzioni su vasta scala e devono quindi sviluppare meccanismi alternativi di cooperazione finanziaria.

Secondo Medvedev, circa il 90% degli scambi tra i Paesi dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai avviene ormai nelle rispettive valute nazionali. Il dirigente russo ha anche sottolineato l’importanza della futura ferrovia Rasht-Astara, destinata a collegare l’Iran all’Azerbaigian e a rappresentare un segmento del Corridoio internazionale di trasporto Nord-Sud tra Russia, Golfo e India.