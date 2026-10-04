Trump in Ohio attacca l’Europa e mobilita gli elettori per le midterm

Donald Trump attacca l’Europa durante un comizio in Ohio e sostiene i candidati repubblicani, difendendo data center e pagamenti ai beneficiari di Medicare.

Donald Trump ha attaccato l’Europa durante un comizio a Dayton, in Ohio, dichiarando: «Eravamo uno scherzo di Paese, tutti ridevano di noi. Ora l’Europa vuole copiarci». Il presidente americano è intervenuto nel corso del suo tour elettorale in vista delle elezioni di midterm del 3 novembre.

Il sostegno ai candidati repubblicani

Trump è intervenuto a sostegno del senatore repubblicano Jon Husted e di Vivek Ramaswamy, candidato del Gop alla carica di governatore dell’Ohio. La sfida per il Senato tra Husted e il democratico Sherrod Brown potrebbe contribuire a determinare il controllo della Camera alta.

Husted è stato indicato per il seggio lasciato libero da Jd Vance dopo la sua elezione a vicepresidente. Trump ha invitato gli elettori ad andare alle urne, sostenendo che una maggiore partecipazione permetterebbe ai repubblicani di «vincere alla grande». Il tour dovrebbe toccare almeno 17 Stati prima del voto.

Nel comizio, il presidente ha ricordato anche la competizione con Ramaswamy nelle primarie repubblicane del 2024, definendolo una persona intelligente e affermando che «ama questo Stato».

Data center e pagamenti ai beneficiari di Medicare

Trump ha respinto le critiche sulla sua presunta eccessiva cordialità con il presidente cinese Xi Jinping, sostenendo che sia positivo mantenere buoni rapporti con i leader delle grandi potenze nucleari. Ha poi definito la Cina un pericolo per l’economia americana e difeso la costruzione di nuovi data center in Ohio.

Secondo Trump, senza infrastrutture capaci di garantire la potenza di calcolo necessaria, gli Stati Uniti rischierebbero di perdere terreno rispetto alla Cina nella corsa all’intelligenza artificiale. Ha inoltre parlato di misure per fare in modo che i data center delle Big Tech portino benefici alle comunità locali.

Il presidente ha annunciato assegni da 90 dollari per oltre 20 milioni di beneficiari di Medicare, destinati a contribuire al pagamento dei premi della copertura Part B. I Centers for Medicare & Medicaid Services hanno indicato in 20,8 milioni le persone interessate: alcuni riceveranno l’accredito all’inizio di ottobre, gli altri un assegno del Tesoro entro la fine del mese.