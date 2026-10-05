Antonio Tajani sta bene dopo il lieve malore a Marino: esami senza criticità

Antonio Tajani ha avuto un lieve malore durante l’inaugurazione della Sagra del vino e dell’uva di Marino. Gli esami al Policlinico Gemelli non hanno evidenziato criticità.

Antonio Tajani sta bene dopo il lieve malore accusato questa mattina a Marino, durante l’inaugurazione della Sagra del vino e dell’uva. Il ministro degli Esteri e vicepremier è stato sottoposto a un controllo al Policlinico Gemelli: gli esami non hanno evidenziato criticità.

Il malore durante la cerimonia

Tajani si trovava nella Basilica di San Barnaba, in prima fila con le autorità e i rappresentanti delle istituzioni, per assistere alla messa prima dell’inizio della cerimonia. In quel momento avrebbe avuto un piccolo sbalzo di pressione.

Il segretario nazionale di Forza Italia è stato subito assistito dai volontari della Croce rossa e dai sanitari presenti sul posto. Dopo essersi ripreso, ha lasciato la basilica a piedi.