Asl Latina al Tennis and Friends, 650 prestazioni gratuite tra screening, visite e consulenze

Tre stand tematici e decine di operatori sanitari impegnati tra dermatologia, cardiologia, diabetologia, senologia, pneumologia e prevenzione

Latina, 5 ottobre 2026 – Sono state 650 le prestazioni gratuite offerte dalla Asl di Latina durante la quindicesima edizione di “Tennis and Friends – Salute e Sport”, ospitata al Foro Italico di Roma. Visite specialistiche, screening, consulenze e attività dedicate alla prevenzione hanno caratterizzato la partecipazione dell’Azienda sanitaria pontina, presente con tre grandi stand tematici e decine di professionisti.

L’iniziativa ha coinvolto anche gli operatori della Asl Latina nella Notte Bianca della Prevenzione, con l’obiettivo di promuovere la diagnosi precoce e diffondere corretti stili di vita.

Screening e controlli gratuiti

Nel corso della manifestazione sono state effettuate visite dermatologiche, cardiologiche, diabetologiche, senologiche e pneumologiche, oltre a valutazioni sui fattori di rischio cardiovascolare e consulenze dedicate alla fertilità.

Tra le prestazioni anche misurazioni di glicemia, colesterolemia e pressione arteriosa, accompagnate dalla valutazione dell’indice di massa corporea. Sul fronte della salute respiratoria sono state eseguite spirometrie, attività di counseling antifumo e screening per i disturbi respiratori del sonno.

Spazio anche alla prevenzione oncologica e alle campagne vaccinali, con attività informative rivolte ai cittadini sull’importanza dell’adesione ai programmi regionali di screening.

Dalla dermatologia alla prevenzione cardiovascolare

L’équipe dermatologica ha effettuato screening dei tumori cutanei e mappature dei nevi, mentre l’area neurologica si è occupata di screening neurovascolari e prevenzione dei disturbi della memoria.

Sono state inoltre offerte visite senologiche e cardiologiche, con approfondimenti sui principali fattori di rischio, oltre a consulenze dedicate alla prevenzione del diabete e dei disturbi metabolici. Interesse anche per lo spazio rivolto alla preservazione della fertilità e ai corretti stili di vita.

I professionisti della Medicina Veterinaria hanno invece fornito orientamento e informazioni in materia di sicurezza alimentare.

“Siamo felici di aver dato il nostro contributo in una rassegna di così grande valore per la promozione della salute e della prevenzione – ha dichiarato la direttrice generale della Asl Latina, Sabrina Cenciarelli –. Portare la sanità sul campo, fuori dai contesti ospedalieri tradizionali, permette di intercettare un pubblico vasto e trasversale per sensibilizzare sull’importanza cruciale della diagnosi precoce”.