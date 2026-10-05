L'APPROFONDIMENTO|
Casa, l’emergenza abitativa è la nuova frontiera dell’Occidente
Prezzi alle stelle, offerta insufficiente e stipendi fermi: da Madrid a New York la crisi abitativa travolge la classe media e fa cascare i governi
Madrid, 5 ottobre 2026 – La crisi abitativa sta diventando uno dei principali fattori di instabilità politica dell’Occidente. In Spagna ha contribuito ad accelerare la fine della legislatura di Pedro Sánchez, che ha convocato elezioni anticipate dopo la bocciatura dei decreti sulla casa e settimane di mobilitazioni (leggi qui ). Madrid tuttavia rappresenta solo il caso più evidente di un’emergenza che sta lacerando l’Ovest del mondo.
Il problema riguarda ormai gran parte delle metropoli europee. Dove si concentrano occupazione qualificata, università, turismo e investimenti internazionali, il costo dell’abitare cresce più rapidamente dei redditi, i quali restano fermi o il cui potere d’acquisto viene divorato dall’inflazione. Ciò alimenta una migrazione di massa interna che si sviluppa in più direzioni: dalle zone centrali delle grandi città verso i quartieri più periferici, dove una parte consistente della popolazione riesce ancora a trovare alloggio anche grazie all’edilizia popolare, oppure verso i comuni e le città vicine, dove il costo dell’abitare resta più accessibile.
Nel secondo trimestre del 2026 i prezzi delle abitazioni nell’Unione europea sono aumentati del 4,7% su base annua, mentre gli affitti sono cresciuti del 3%. Nell’ultimo decennio il valore delle case è salito di oltre il 60% e i canoni di più del 20%. È su questa tendenza comune che si innestano però crisi nazionali molto diverse tra loro: dalla scarsità di offerta della Spagna al mercato degli affitti tedesco, fino ai sistemi regolati del Nord Europa.
Emergenza casa, i numeri della crisi
Partiamo proprio dalla Spagna, baricentro della crisi. A fare da miccia lo sfratto di Maricarmen Abascal, 87 anni, costretta a lasciare la casa di Madrid in cui viveva da oltre settant’anni. Il caso è diventato il simbolo di una rabbia già diffusa per l’aumento di affitti e prezzi, la scarsità di abitazioni accessibili e il moltiplicarsi degli sfratti.
Secondo l’Ocse, tra il 2022 e il 2024 sono stati autorizzati circa 345mila nuovi alloggi, contro oltre 604mila nuovi nuclei familiari derivanti dall’aumento della popolazione; la Banca di Spagna ha stimato un deficit accumulato di circa 600mila abitazioni tra il 2022 e il 2025. La pressione è particolarmente forte a Madrid, Barcellona, nelle isole e nelle località turistiche, dove alla crescita demografica si sommano il boom di affitti brevi e la domanda internazionale. A sorpresa, il problema è aggravato da un patrimonio di edilizia popolare molto ridotto rispetto agli standard europei.
In Italia il fenomeno è meno uniforme, ma altrettanto evidente nelle principali aree urbane. Nel secondo trimestre del 2026 i prezzi delle abitazioni sono aumentati del 4% su base annua. La crescita ha raggiunto l’8,5% a Torino, il 6,4% a Roma e il 2,4% a Milano. Contemporaneamente l’offerta di immobili disponibili continua a ridursi e i canoni di locazione sono tornati ad accelerare in gran parte del Paese.
Il caso più emblematico resta Milano. Qui il problema non riguarda più soltanto studenti universitari o famiglie a basso reddito, ma si è progressivamente esteso ai lavoratori con redditi ordinari. L’Osservatorio Casa Abbordabile del Politecnico di Milano rileva che prezzi e affitti continuano a crescere più rapidamente dei salari e che la crisi si sta trasferendo dalla città all’intera regione urbana: uscire dai confini comunali permette di risparmiare sulla casa, ma aumenta i costi e i tempi degli spostamenti. Nel 2026 lo stesso Comune ha introdotto contributi fino a 2.400 euro per i lavoratori under 35 che destinano più del 30% del reddito netto all’affitto.
La Germania rappresenta un caso interessante. È il grande Paese europeo degli affittuari: nel 2025 il 52,8% della popolazione viveva in locazione, la quota più alta dell’Unione. L’11,2% dei residenti destinava oltre il 40% del reddito disponibile ai costi dell’abitazione, contro una media europea del 7,7%. La pressione si concentra soprattutto nelle grandi città, dove nel 2025 il 16,9% della popolazione viveva in abitazioni considerate sovraffollate, tre volte la quota delle aree rurali.
Alla domanda elevata di Berlino, Monaco, Amburgo, Francoforte e delle altre grandi aree urbane si contrappone inoltre un settore delle costruzioni in forte rallentamento. Nel 2025 sono state completate 206.600 abitazioni, il 18% in meno rispetto all’anno precedente e il dato più basso dal 2012. Il risultato è un mercato nel quale i vecchi contratti possono ancora proteggere una parte degli inquilini, mentre chi entra oggi sul mercato – giovani, studenti, immigrati e lavoratori che cambiano città – incontra condizioni molto più difficili.
In Francia la crisi non coincide invece con una corsa generalizzata dei prezzi. Nel 2026 il mercato immobiliare nazionale è rimasto relativamente debole rispetto al resto dell’Europa e i prezzi hanno mostrato variazioni contenute. Il problema principale è diventato la scarsità di nuova offerta: nel 2025 sono state avviate circa 265mila abitazioni, contro oltre 400mila nel 2021, mentre gli investimenti nel nuovo residenziale sono diminuiti del 12,9%. Il governo francese parla ormai apertamente di una crisi strutturale dell’abitare.
Parigi mostra meglio di qualsiasi altra città francese la distanza tra il dato nazionale e la realtà delle metropoli. Secondo l’Insee, la metà degli inquilini del mercato privato parigino destina più del 34% del proprio reddito all’affitto; per persone sole e famiglie monoparentali il peso si avvicina al 40%. E nonostante il sistema di controllo dei canoni, circa un nuovo contratto o rinnovo su cinque supera il tetto previsto dalla normativa.
La crisi nel Nord Europa
E il Nord Europa? In Danimarca circa un quinto del patrimonio abitativo è costituito da social housing, ma l’Ocse rileva comunque costi molto elevati nelle grandi città e soprattutto a Copenaghen: oltre un nucleo su cinque supera la soglia del 40% del reddito destinato alla casa. La forte regolamentazione degli affitti protegge chi è già all’interno del sistema, ma contribuisce anche a lunghe liste d’attesa e a una ridotta mobilità.
Per quanto riguarda la Svezia, il Paese dispone di uno dei sistemi di controllo degli affitti più rigidi dell’Ocse: a Stoccolma il tempo medio di attesa per ottenere un appartamento attraverso il mercato regolato ha raggiunto 8,8 anni, mentre nel 2024 oltre 800mila persone risultavano in coda. Il problema, dunque, non è soltanto il livello dei canoni, ma l’accesso stesso agli alloggi disponibili.
In Norvegia la situazione è molto più complicata. Nel secondo trimestre del 2026 i prezzi delle abitazioni usate sono aumentati del 4,4% su base annua, con differenze molto marcate tra le principali città: appena +0,8% nell’area di Oslo e Bærum, ma +11,3% a Bergen e +10,9% a Stavanger. Il problema è soprattutto strutturale. Secondo l’Ocse, negli ultimi vent’anni i prezzi delle case sono cresciuti in Norvegia più che in qualsiasi altro Paese nordico, mentre tra il 2021 e il 2024 la formazione di nuovi nuclei familiari ha superato la crescita dell’offerta abitativa in tutte le regioni, con uno squilibrio particolarmente evidente nelle maggiori aree urbane. Il peso della casa sui redditi è così salito tra i livelli più elevati dell’area Ocse. A frenare l’offerta contribuiscono i costi di costruzione, i vincoli urbanistici e la scarsità di terreni edificabili, soprattutto nelle zone a maggiore domanda.
C’è però una mosca bianca: la Finlandia. Nel secondo trimestre del 2026 i prezzi delle abitazioni usate sono diminuiti del 3,9% su base annua e a Helsinki del 4,3%; anche gli affitti del mercato libero nell’area della capitale sono leggermente diminuiti. Qui la correzione del mercato e la debolezza della domanda hanno aumentato l’accessibilità per chi entra oggi nel mercato immobiliare.
Gli effetti sociali
A pagare il prezzo più alto sono soprattutto giovani e famiglie a basso reddito. Nel 2025 i ragazzi europei hanno lasciato la casa dei genitori in media a 26,3 anni, ma in Italia e Spagna l’età è salita a 30,2 anni. Il dato non dipende soltanto dal mercato immobiliare – incidono anche occupazione, salari e modelli familiari – ma la difficoltà di trovare una casa accessibile rappresenta ormai uno degli ostacoli principali alla costruzione di una completa autonomia. Il problema emerge anche dalle condizioni abitative: nel 2025 il 26,9% dei giovani europei tra i 15 e i 29 anni viveva in una casa sovraffollata, contro il 16,8% della popolazione complessiva; tra i 25 e i 29 anni la quota era ancora del 21,8%.
Per chi dispone di redditi più bassi la pressione è ancora maggiore, quando non drammatica. Sempre secondo l’Ocse, circa un affittuario a basso reddito su tre nei Paesi dell’organizzazione destina oltre il 40% del proprio reddito disponibile alla casa; in alcuni Paesi, tra cui la Spagna, la quota supera addirittura la metà. Eurostat rileva inoltre che nell’Unione le famiglie con un reddito inferiore al 60% della mediana nazionale destinano mediamente il 37% del reddito disponibile all’abitazione, contro il 16% di quelle sopra quella soglia. Per i nuclei con più figli il problema si moltiplica: serve una casa più grande proprio mentre ogni stanza aggiuntiva aumenta il costo dell’affitto o dell’acquisto.
La conseguenza è che l’indipendenza abitativa sta diventando sempre più dipendente dalla famiglia d’origine. Non soltanto dalla possibilità di continuare a vivere con i genitori, ma anche dal patrimonio che questi possono mettere a disposizione. Uno studio Ocse mostra che, nei Paesi europei analizzati, un adulto poco più che trentenne ha in media 25 punti percentuali di probabilità in più di essere proprietario di casa se i suoi genitori erano proprietari quando aveva 14 anni. La crisi abitativa finisce così per amplificare anche le disuguaglianze patrimoniali: chi può contare su una casa di famiglia, un anticipo per il mutuo o un aiuto economico parte con un vantaggio crescente rispetto a chi deve costruire la propria autonomia esclusivamente attraverso il reddito da lavoro.
E negli Stati Uniti?
Dall’altra parte dell’Atlantico la situazione è altrettanto problematica, anche se presenta caratteristiche differenti. Negli Stati Uniti il prezzo mediano sia delle abitazioni nuove sia di quelle esistenti supera ormai i 400mila dollari e, secondo il Joint Center for Housing Studies di Harvard, il valore delle case esistenti è aumentato del 54% rispetto al 2020. Il rapporto tra prezzo delle abitazioni e reddito delle famiglie è arrivato a quasi cinque volte il reddito mediano, molto al di sopra del rapporto di circa tre a uno che caratterizzava gli anni Novanta. A complicare ulteriormente l’accesso alla proprietà sono i tassi sui mutui, rimasti sopra il 6%: alla fine del 2025 la spesa mensile necessaria per acquistare una casa al prezzo mediano aveva raggiunto circa 3.100 dollari, contro 1.700 all’inizio del 2020. Per sostenerla servirebbe oggi un reddito familiare superiore ai 120mila dollari l’anno, quasi il doppio dei 66mila necessari cinque anni prima.
La conseguenza è che la proprietà immobiliare si sta allontanando soprattutto dalle generazioni più giovani. Nel luglio 2026 l’indice di accessibilità elaborato dalla Federal Reserve Bank di Atlanta è sceso a 68 punti, il livello più basso degli ultimi 21 anni: un valore inferiore a 100 indica che una famiglia con reddito mediano non dispone del reddito necessario per acquistare una casa dal prezzo mediano alle condizioni di mercato. Secondo la Federal Reserve, il 68% dei potenziali acquirenti della prima casa indicava già nel 2024 l’impossibilità di accumulare il capitale necessario per l’anticipo come uno degli ostacoli all’acquisto. Tra il 2000 e il 2024 il reddito familiare mediano, corretto per l’inflazione, è aumentato di circa il 17%, mentre i prezzi reali delle abitazioni sono cresciuti di circa il 70%.
Neppure restare in affitto rappresenta però una soluzione semplice. Nel 2024 22,7 milioni di famiglie in affitto, pari al 49% del totale, destinavano più del 30% del proprio reddito alla casa; 12,1 milioni, il 26%, ne spendevano oltre la metà. Tra gli affittuari con meno di 30mila dollari di reddito annuo, la quota sottoposta a un costo abitativo superiore al 30% raggiungeva addirittura l’83%, mentre due su tre destinavano alla casa più della metà delle proprie entrate.
C’è tuttavia un’apparente contraddizione. Nel 2026 gli affitti richiesti per i nuovi contratti hanno iniziato a diminuire moderatamente e il tasso di case disponibili è aumentato, grazie anche all’arrivo sul mercato di centinaia di migliaia di nuovi appartamenti. Ma questo raffreddamento arriva dopo anni di fortissimi rincari e non ha cancellato il problema dell’accessibilità: tra il 2014 e il 2024 gli alloggi con un affitto di almeno 1.400 dollari al mese sono aumentati di 11,8 milioni, mentre quelli sotto quella soglia sono diminuiti di 9,3 milioni.
Il patto Gualtieri-Mamdani
Il 19 settembre il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha incontrato a City Hall il primo cittadino newyorkese Zohran Mamdani, a margine dell’Urban 20 Mayors Summit (leggi qui ). Al centro del confronto soprattutto la casa: accessibilità degli affitti, edilizia pubblica, co-housing e strumenti con cui le amministrazioni locali possono provare a contrastare l’espulsione dei lavoratori dalle grandi città. Gualtieri ha parlato di uno “scambio di esperienze” tra le due metropoli e, il giorno successivo, dell’avvio di una più ampia “alleanza globale per la casa” tra i sindaci, fondata sull’idea che l’accesso a un alloggio economicamente sostenibile non sia soltanto una questione sociale, ma anche un problema di competitività e mobilità del lavoro.
A New York l’amministrazione Mamdani ha scelto soprattutto la strada dell’aumento dell’offerta. Il piano Block by Block, presentato a maggio, punta a realizzare 200mila nuove abitazioni a prezzi accessibili in dieci anni e a preservarne altrettante, attraverso investimenti pubblici, nuovi strumenti finanziari, modifiche urbanistiche e un maggiore utilizzo dei terreni di proprietà comunale. Il programma è sostenuto da 22 miliardi di dollari di investimenti in cinque anni, quasi 5 dei quali concentrati nei primi due, e prevede anche procedure accelerate per costruire nei quartieri che finora hanno prodotto meno alloggi accessibili. L’obiettivo dichiarato è evitare che New York diventi una città nella quale soltanto i redditi più elevati possano permettersi di vivere.
A Roma le dimensioni finanziarie sono naturalmente diverse, ma il problema è analogo. Il Campidoglio stima un fabbisogno complessivo di circa 70mila abitazioni, tra edilizia popolare, sociale e a prezzi accessibili, mentre circa 30mila alloggi riguarderebbero quella “fascia grigia” composta da famiglie e lavoratori che guadagnano troppo per accedere all’edilizia residenziale pubblica, ma troppo poco per sostenere i prezzi del libero mercato. Roma Capitale ha aumentato gli investimenti per l’acquisto e la realizzazione di nuove case popolari e nel 2026 ha avviato con la Banca europea per gli investimenti la progettazione di un Fondo per l’Abitare Accessibile, destinato proprio a mobilitare capitali pubblici e privati per questa fascia intermedia.
Una questione da affrontare con urgenza
Per decenni le grandi città hanno rappresentato il luogo in cui trasferirsi per studiare, lavorare e migliorare la propria condizione; oggi, sempre più spesso, l’accesso a quelle stesse opportunità dipende dalla possibilità di permettersi di viverci. Oggi le grandi città attraggono turisti, flussi capitali e grandi imprese, ma diventano progressivamente più selettive nei confronti di chi possono accogliere, con la bomba sociale pronta ad esplodere da un momento all’altro. Una distanza sempre più evidente tra la città come centro di produzione della ricchezza e la città come spazio sociale, con effetti destinati a riflettersi anche sul consenso politico e sul rapporto tra centri urbani e territori circostanti. Sanchez ne sa qualcosa. Chi saranno i prossimi a farne le spese?