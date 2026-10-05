Catering aereo, Gate Gourmet replica sul contratto: “Il nuovo CCNL applicato a tutti i dipendenti”

Fiumicino, 5 ottobre 2026 – Gate Gourmet Italia interviene sul rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Catering Aereo e, dopo le polemiche degli ultimi mesi, annuncia di aver deciso di estendere l’applicazione del nuovo CCNL a tutti i lavoratori, compresi quelli che avevano conferito mandato alle organizzazioni sindacali non firmatarie. La società, con sede operativa nell’area di Fiumicino, respinge inoltre le ricostruzioni che le attribuiscono comportamenti discriminatori o antisindacali e ricostruisce la sequenza degli ultimi mesi.

Al centro della vicenda c’è il rinnovo sottoscritto il 17 giugno 2026. Secondo quanto riferito dall’azienda, l’accordo è stato firmato da UIL Trasporti e FIT-CISL, mentre FILT-CGIL e UGL Trasporto Aereo hanno scelto di non aderire.

Il rinnovo del contratto e il referendum mai convocato

Nella ricostruzione fornita da Gate Gourmet, le due organizzazioni sindacali non firmatarie avrebbero successivamente invitato la società a non applicare il rinnovo del CCNL ai propri iscritti, in attesa di sottoporre l’accordo alla verifica dei lavoratori attraverso un referendum.

L’azienda sostiene di essersi attenuta a questa indicazione, comunicando la sospensione dell’applicazione del nuovo contratto esclusivamente per i dipendenti iscritti a FILT-CGIL e UGL Trasporto Aereo, in attesa dell’esito della consultazione annunciata dalle stesse sigle.

“Ad oggi, a distanza di mesi dalla richiesta, il referendum annunciato da FILT-CGIL e UGL Trasporto Aereo non è mai stato indetto”, afferma però la società nel comunicato.

Gate Gourmet spiega quindi di aver applicato inizialmente il rinnovo ai lavoratori che non avevano espresso un disconoscimento dell’accordo, mantenendo invece per gli iscritti alle organizzazioni non firmatarie il precedente CCNL, proprio nell’attesa della consultazione referendaria.

Gate Gourmet: “Una scelta dettata da equità”

La società respinge l’idea che questa impostazione sia stata determinata da una contrapposizione con le organizzazioni sindacali. Secondo Gate Gourmet, non applicare il rinnovo alla maggioranza dei dipendenti avrebbe significato penalizzare sia i lavoratori non iscritti ad alcuna sigla sia quelli aderenti ai sindacati firmatari, impedendo loro di beneficiare dei miglioramenti economici e normativi previsti dall’accordo.

Da qui la scelta iniziale di mantenere il vecchio contratto soltanto per i dipendenti che avevano affidato la propria rappresentanza alle organizzazioni non firmatarie, nell’attesa del referendum.

La società sostiene però che, nonostante “ripetute richieste e sollecitazioni”, la consultazione non sarebbe stata organizzata. È questo il passaggio che avrebbe portato alla nuova decisione.

Il nuovo CCNL esteso a tutti i dipendenti

Gate Gourmet comunica infatti di aver esteso il rinnovo del CCNL anche ai lavoratori iscritti alle organizzazioni sindacali che non avevano sottoscritto l’accordo.

“Preso atto di questa inerzia e nella costante attenzione che riserva ai propri dipendenti, la Società ha deciso di estendere l’applicazione del rinnovo del CCNL anche ai lavoratori che avevano conferito espresso mandato alle Organizzazioni Sindacali non firmatarie”, si legge nella nota.

L’azienda prende inoltre posizione sulle accuse circolate negli ultimi mesi, dichiarando di respingere “con fermezza ogni ricostruzione che le attribuisca condotte discriminatorie o antisindacali”.

Gate Gourmet conferma allo stesso tempo la propria disponibilità al confronto con tutte le organizzazioni sindacali, richiamando i principi di libertà, autonomia e pluralismo sindacale.