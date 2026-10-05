Cerveteri, oltre 200 persone per Vincenzo Schettini: giovani e giovanissimi riempiono la libreria

Cerveteri, 5 ottobre 2026 – Più di 200 persone, con una forte presenza di giovani, giovanissimi e bambini, hanno partecipato a Cerveteri all’incontro con Vincenzo Schettini, docente e divulgatore seguito da oltre 5 milioni di persone sui social. La presentazione del suo ultimo libro, “La scuola che verrà – Riflessione nell’era del cambiamento”, edito da Mondadori Electa, ha richiamato un pubblico numeroso alla Mondadori Bookstore di Cerveteri.

“Quando abbiamo saputo che il Professor Vincenzo Schettini desiderava presentare il suo ultimo libro a Cerveteri eravamo certi che sarebbe stato un appuntamento importante e fortemente atteso”, raccontano Andrea Oliva e Tarita Vecchiotti, titolari della libreria.

Oltre 200 persone per incontrare Schettini

Per i due librai, l’immagine più significativa della giornata è stata quella dei tanti ragazzi presenti all’appuntamento. “Affacciarsi dal locale e vedere più di 200 persone, con tanti giovani, giovanissimi e bambini in trepida attesa di incontrarlo e ascoltarlo è stata un’emozione davvero speciale, un ricordo personale e umano, oltre che professionale, che porteremo per sempre nel cuore”.

Al centro dell’incontro il nuovo volume di Schettini, dedicato alla scuola e ai cambiamenti che stanno attraversando il mondo dell’istruzione e la società.

Andrea Oliva e Tarita Vecchiotti sottolineano in particolare il valore della partecipazione dei più giovani. “Vedere in un caldo sabato pomeriggio così tante persone, ma soprattutto studenti giovani e giovanissimi, seduti in una libreria è il successo di tutti, non soltanto del Prof. Vincenzo Schettini, ma anche di noi librai”.

Gli incontri culturali a Cerveteri

L’appuntamento con Schettini si inserisce nel calendario di incontri promosso dalla libreria nel corso del 2026. Tra gli ospiti ricordati dai titolari figurano Pietro Grasso, Matteo Nucci, Valentina Mastroianni, Francois Morlupi e Catena Fiorello, oltre agli appuntamenti legati al Premio Strega.

“Poter annoverare personalità di tale rilievo nella nostra città conferma quanto sia forte il movimento culturale e letterario a cui abbiamo dato vita”, affermano Oliva e Vecchiotti.