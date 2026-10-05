DISSERVIZI
Civitavecchia, guasto alla condotta “Filtri Aurelia”: possibili cali di pressione e mancanza d’acqua
Acea Ato 2 segnala possibili abbassamenti di pressione e interruzioni. Il ritorno alla normalità è previsto in tarda serata
Civitavecchia, 6 ottobre 2026 – Possibili abbassamenti di pressione e mancanza d’acqua a Civitavecchia a causa di un danno sulla condotta adduttrice al punto di fornitura “Filtri Aurelia”. A comunicarlo è Acea Ato 2, che ha segnalato il problema nella giornata di oggi, 5 ottobre 2026. vari enti civitavecchia 4[71]
Il guasto sta provocando un abbassamento del livello dell’impianto e potrebbe determinare disservizi alle utenze alimentate dal punto di fornitura interessato.
Ritorno alla normalità previsto in serata
Secondo quanto comunicato da Acea Ato 2, il ritorno alle normali condizioni di esercizio è previsto per la tarda serata di oggi, salvo imprevisti. vari enti civitavecchia 4[71]
Nel frattempo è stato predisposto un servizio sostitutivo con autobotte, che resterà in piazza Antonio Vivaldi per tutta la durata del fuori servizio. vari enti civitavecchia 4[71]
Per i casi di effettiva necessità potranno inoltre essere attivate ulteriori autobotti, da richiedere preventivamente al numero 800 130 335. vari enti civitavecchia 4[71]
Acea invita quindi gli utenti interessati a tenere conto dei possibili disservizi fino al completo ripristino della rete.