Civitavecchia, guasto alla condotta “Filtri Aurelia”: possibili cali di pressione e mancanza d’acqua

Civitavecchia, 6 ottobre 2026 – Possibili abbassamenti di pressione e mancanza d’acqua a Civitavecchia a causa di un danno sulla condotta adduttrice al punto di fornitura “Filtri Aurelia”. A comunicarlo è Acea Ato 2, che ha segnalato il problema nella giornata di oggi, 5 ottobre 2026. vari enti civitavecchia 4[71]