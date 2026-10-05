Parco delle Valli sommerso da insediamenti abusivi e tonnellate di rifiuti: scatta la bonifica

Roma, 5 ottobre 2026 – Una vasta operazione di controllo e bonifica è scattata al Parco delle Valli, nell’area a ridosso dell’infrastruttura ferroviaria della linea FL1, dove sono stati individuati 12 insediamenti di fortuna e una quantità di rifiuti stimata in circa 80 tonnellate. L’intervento ha coinvolto gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del III Gruppo Nomentano, insieme alla Polizia di Stato del III Distretto Fidene-Serpentara, alla Polizia Ferroviaria e al personale di AMA.

L’operazione è stata avviata con l’obiettivo di rimuovere una situazione di degrado e ripristinare le condizioni di sicurezza e fruibilità dell’area.

Dodici manufatti e 14 persone identificate

Nel corso dei controlli sono stati individuati 12 manufatti di fortuna, all’interno dei quali erano presenti 14 persone.

Tutti i soggetti sono stati sottoposti alle procedure di identificazione e agli accertamenti di competenza. Al termine delle verifiche, sono scattate denunce per le ipotesi di reato connesse all’occupazione dei terreni e all’illecito abbandono di rifiuti.

Per 12 persone sono stati inoltre adottati ordini di allontanamento, con l’applicazione delle relative sanzioni.

Ottanta tonnellate di rifiuti da rimuovere

Particolarmente rilevante il fronte della bonifica. Nell’area è stata infatti stimata la presenza di circa 80 tonnellate di rifiuti di diversa natura.

La rimozione dei materiali richiederà più giorni e proseguirà con l’impiego di mezzi e operatori AMA, fino al completamento dello smantellamento degli insediamenti e alla pulizia dell’area.