Estupinan, distorsione al ginocchio: il Milan lo perde contro il Sassuolo
Pervis Estupinan ha riportato una distorsione al ginocchio destro: il Milan lo perde contro il Sassuolo, in dubbio per l’Europa League.
Pervis Estupinan ha riportato una distorsione al ginocchio destro e ha lasciato il ritiro dell’Ecuador. L’infortunio mette in apprensione il Milan, che dovrebbe fare a meno dell’esterno nella prossima sfida di campionato contro il Sassuolo.
L’infortunio e le rassicurazioni
La nazionale ecuadoriana ha comunicato che Estupinan ha subito un trauma al ginocchio. Gli esami diagnostici hanno evidenziato una distorsione accompagnata da fastidio interno. Il comunicato fa riferimento all’incontro con il Giappone.
Al termine dell’amichevole contro Panama, il commissario tecnico Gallardo ha spiegato che, secondo le prime valutazioni, non dovrebbe trattarsi di nulla di grave. La situazione dovrà comunque essere verificata con ulteriori esami strumentali al rientro del giocatore.
Il Milan attende gli esami
In attesa di conoscere l’esito degli accertamenti, appare quasi certa l’assenza di Estupinan nella partita di domenica contro il Sassuolo. È invece ancora da valutare la sua disponibilità per la gara di Europa League contro il Salisburgo, in programma giovedì 15 ottobre.
Per la fascia sinistra, lo spazio dovrebbe essere affidato a Bartesaghi, indicato come possibile titolare in sostituzione dell’esterno rossonero.