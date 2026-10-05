LA CONQUISTA|
Giuffrida sul podio ai Mondiali: “Un bronzo non facile, per dimostrare chi sono veramente”
L’atleta tricolore mette al collo l’ennesimo metallo della carriera: “Ho passato le giornate in fisioterapia, c’era molta confusione in me. Ora penso a casa e alla famiglia”
Baku, 5 ottobre 2026 – E’ una super medaglia di bronzo quella che conquista Odette Giuffrida ai Mondiali di Judo, che si stanno svolgendo a Baku, in Azerbaigian. L’Azzurra aumenta il numero dei metalli personali in palmares e nella categoria del 52 kg, conquistando anche punti preziosi per il Ranking di qualificazione olimpica di Los Angeles 2028. L’atleta dell’Esercito ha vinto l’ultimo match con la nipponica Abe, dopo un percorso ottimo e terminato in semifinale.
E’ un podio fantastico per l’Italia che fa due medaglie in competizione, a seguito dell’argento avuto dalla Scutto (leggi qui).
“Dopo la Mongolia ho avuto un periodo molto difficile. Un infortunio mi ha tolto la terra da sotto i piedi, ho passato le mie giornate in fisioterapia, c’era molta confusione in me. Qualcuno di importante mi ha detto che sono proprio queste le giornate in cui si dimostra ciò che si è veramente. Dopo la semifinale persa è stata dura, non penso di aver parlato per due ore almeno. Mi sono dovuta riequilibrare per combattere per la finale e per non tornare a casa con possibili rimpianti. Il judo mi diverte tanto ed è stato difficile perché per gli infortuni ho sopportato allenamenti pesanti, per ritrovarmi. Fino ad oggi però non mi sono mai ritrovata, non ho mai avuto sensazioni buone. Arrivare in gara con pochi allenamenti e con meno gioia di stare sul tatami non è stato facile. Ora ho bisogno di casa e della mia famiglia”. Ha dichiarato l’Azzurra, come riporta fijlkam.it.
Foto FIJLKAM/fijlkam.it
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