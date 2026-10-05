Ladispoli, Futuro Nazionale entra in maggioranza: quattro consiglieri e l’assessore Porro

Cambia la geografia politica della maggioranza di Ladispoli. Quattro consiglieri comunali e un assessore hanno aderito a Futuro Nazionale, il movimento guidato da Roberto Vannacci: si tratta di Pierpaolo Perretta, Marco Lo Guzzo, Sabrina Fioravanti, Manuela Risso e dell’assessore al Turismo Marco Porro. L’ingresso dei cinque amministratori è stato annunciato dal coordinatore regionale del Lazio Marco Pomarici e trova conferma anche nelle comunicazioni diffuse nelle ultime ore sul territorio.

Una scelta che porta Futuro Nazionale direttamente dentro l’attuale assetto amministrativo della città, con quattro esponenti tra i banchi della maggioranza e un componente della Giunta.

Pomarici: “Sosterremo il sindaco Grando”

Ad annunciare le adesioni è stato Pomarici, che ha dato il benvenuto ai cinque amministratori parlando di una squadra che ha scelto di condividere il progetto politico di Roberto Vannacci.

Il coordinatore regionale ha inoltre ringraziato il sindaco Alessandro Grando per “l’ospitalità e la fattiva collaborazione”, chiarendo la posizione del movimento rispetto all’amministrazione comunale: Futuro Nazionale sosterrà il primo cittadino nella sua azione di governo.

Anche le comunicazioni diffuse dal movimento presentano l’ingresso dei cinque esponenti come un passaggio destinato a consolidare la presenza di Futuro Nazionale nel Lazio e a rafforzarne il radicamento territoriale.

L’operazione assume quindi un peso particolare negli equilibri politici locali: Futuro Nazionale può ora contare a Ladispoli su una rappresentanza composta da quattro consiglieri comunali di maggioranza e dall’assessore al Turismo.

Il Pd all’attacco

“Se in Italia preoccupa l’aspetto di grave arretramento politico-culturale provocato dalle parole di Vannacci, a Ladispoli oltre a questo, emerge un gioco di pedine spostate dai capi-cordata come figurine, per ‘lottizzare’ subito una sigla con consiglieri fedeli a Grando e mettere così sempre più all’angolo i partiti di destra. È un calcolo politico, una strategia: a 8 mesi dalle elezioni si è creato uno spazio da occupare. E’ stato subito occupato dal gruppo di potere (per ora al di fuori dei partiti) che vuole giocare in proprio, in un crescendo simile ad una spirale di onnipotenza. Le prospettive sono sempre più preoccupanti per i cittadini: un potere che non vuole nessun limite tenta il controllo totale del territorio non solo di Ladispoli”, attacca il Pd locale.

La dura reazione di Sinistra Italiana

L’ingresso di Futuro Nazionale nell’amministrazione ha immediatamente provocato la reazione di Sinistra Italiana Ladispoli “Mahsa Amini”, che attraverso una nota sui social ha espresso una posizione fortemente critica.

Per il gruppo politico l’adesione era “prevedibile e inevitabile” fin dall’arrivo del movimento di Vannacci nel dibattito politico cittadino. Sinistra Italiana contesta duramente la scelta dei quattro consiglieri e dell’assessore, accusandoli di opportunismo politico e criticando lo spostamento degli equilibri della maggioranza.

La nota concentra poi l’attacco sulle posizioni politiche di Futuro Nazionale in materia di immigrazione, famiglia, scuola, diritti e politiche sociali, richiamando in particolare il tema della “remigrazione”, presente anche nel dibattito nazionale promosso da Vannacci. Il leader di Futuro Nazionale ha più volte collocato sicurezza, sovranità, identità e famiglia tra i temi centrali della propria proposta politica.

Sinistra Italiana esprime inoltre preoccupazione per il ruolo che gli esponenti del movimento potranno assumere nei settori collegati al turismo, alla cultura e allo sport della città, e invita le forze progressiste e antifasciste del territorio a contrastare politicamente quella che definisce una “pericolosa deriva”.

Il giudizio appartiene alla formazione di opposizione e si inserisce nel confronto politico aperto dall’ingresso dei cinque amministratori in Futuro Nazionale.

Nuovi equilibri nella maggioranza

Da una parte, dunque, Futuro Nazionale rivendica l’allargamento della propria presenza istituzionale e conferma il sostegno all’amministrazione Grando. Dall’altra, Sinistra Italiana considera il passaggio un cambiamento rilevante nell’identità politica della maggioranza e annuncia opposizione alle posizioni del movimento.