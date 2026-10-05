L'EDITORIALE
Le aule deserte della politica
File di scranni che restano freddi, muti, mentre al centro della sala va in scena il consueto copione di recriminazioni, microfoni contesi e battibecchi
Fiumicino, 5 ottobre 2026 – C’è un’immagine che più di mille discorsi restituisce lo stato di salute della nostra democrazia locale: le sedie del pubblico in aula consiliare tristemente vuote. File di scranni che restano freddi, muti, mentre al centro della sala va in scena il consueto copione di recriminazioni, microfoni contesi e battibecchi.
Questo scenario non è più un’eccezione, ma la regola. Si dirà che gli orari sono proibitivi per chiunque abbia un lavoro ordinario, o che lo streaming garantisce una presenza virtuale. Sono alibi comodi, ma parziali. La verità, ben più amara, è che la gente non partecipa perché ormai non si riconosce più in quel rito.
Quando il dibattito si riduce a una lite tra fazioni, a una sterile guerra di posizionamento, l’interesse scema.
Spesso si litiga per un emendamento di facciata mentre fuori le imprese faticano, i servizi arrancano. Vedere consiglieri che si azzuffano è l’istantanea di una pericolosa disconnessione: la politica che parla a se stessa, convinta che il mondo finisca tra le quattro mura di quell’aula.
Il disinteresse dei cittadini non è una condanna inevitabile, ma la risposta più eloquente a chi ha smesso di ascoltarli. E così come i cittadini disertano i Consigli, parimenti fanno con i seggi elettorali. Finchè l’aula resterà un ring per pochi, la democrazia locale continuerà a morire di solitudine.