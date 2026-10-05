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L'EDITORIALE

Le aule deserte della politica

5 ottobre 2026 | 11:30
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di ANGELO PERFETTI

ANGELO PERFETTI

Le aule deserte della politica

File di scranni che restano freddi, muti, mentre al centro della sala va in scena il consueto copione di recriminazioni, microfoni contesi e battibecchi

Fiumicino, 5 ottobre 2026 – C’è un’immagine che più di mille discorsi restituisce lo stato di salute della nostra democrazia locale: le sedie del pubblico in aula consiliare tristemente vuote. File di scranni che restano freddi, muti, mentre al centro della sala va in scena il consueto copione di recriminazioni, microfoni contesi e battibecchi.

Questo scenario non è più un’eccezione, ma la regola. Si dirà che gli orari sono proibitivi per chiunque abbia un lavoro ordinario, o che lo streaming garantisce una presenza virtuale. Sono alibi comodi, ma parziali. La verità, ben più amara, è che la gente non partecipa perché ormai non si riconosce più in quel rito.

Quando il dibattito si riduce a una lite tra fazioni, a una sterile guerra di posizionamento, l’interesse scema.

Spesso si litiga per un emendamento di facciata mentre fuori le imprese faticano, i servizi arrancano. Vedere consiglieri che si azzuffano è l’istantanea di una pericolosa disconnessione: la politica che parla a se stessa, convinta che il mondo finisca tra le quattro mura di quell’aula.

Il disinteresse dei cittadini non è una condanna inevitabile, ma la risposta più eloquente a chi ha smesso di ascoltarli. E così come i cittadini disertano i Consigli, parimenti fanno con i seggi elettorali. Finchè l’aula resterà un ring per pochi, la democrazia locale continuerà a morire di solitudine.

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