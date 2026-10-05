Le Vignole, discarica abusiva lungo via Idra: “In 100 metri una distesa di immondizia”

Sacchi, bottiglie, contenitori e materiali abbandonati tra la vegetazione e il bordo strada

Fiumicino, 6 ottobre 2026 – Una lunga sequenza di rifiuti abbandonati ai margini di via Idra, nella zona delle Vignole a Fiumicino, per un tratto che, secondo la segnalazione di un residente, si estende per circa 100 metri. Le fotografie inviate alla nostra redazione mostrano diversi accumuli sparsi tra la vegetazione e il bordo della carreggiata, con sacchi, bottiglie, contenitori di plastica, pannelli e altri materiali lasciati nell’erba.

“Questa è l’immondizia gettata in 100 metri di strada”, racconta il cittadino, che documenta la situazione attraverso numerosi scatti realizzati lungo via Idra. In diversi punti i rifiuti risultano parzialmente coperti dalla vegetazione, mentre altrove sono chiaramente visibili a pochi centimetri dall’asfalto.

Rifiuti sparsi lungo via Idra

Le immagini mostrano una situazione diffusa e non concentrata in un solo punto. Lungo il tratto fotografato compaiono sacchi, bottiglie, imballaggi, recipienti, pannelli e altri oggetti, alcuni depositati all’interno della vegetazione e altri direttamente lungo il margine stradale. In uno degli scatti è visibile anche materiale di dimensioni maggiori abbandonato nell’erba.

Il residente segnala inoltre che la situazione non sarebbe recente e lamenta la mancanza di interventi di pulizia: “Il Comune non è mai intervenuto”. Al momento si tratta della testimonianza del cittadino e non sono disponibili elementi sulle eventuali segnalazioni già trasmesse agli uffici comunali o su interventi programmati nell’area.

La richiesta di intervento

La segnalazione riporta l’attenzione sulle condizioni di via Idra e della zona delle Vignole, dove la presenza di rifiuti lungo la strada viene indicata dal residente come un problema di decoro e manutenzione del territorio. La richiesta è quella di un intervento per la rimozione dei materiali e la pulizia del tratto interessato.