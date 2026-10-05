DEGRADO
Le Vignole, discarica abusiva lungo via Idra: “In 100 metri una distesa di immondizia”
Sacchi, bottiglie, contenitori e materiali abbandonati tra la vegetazione e il bordo strada
Fiumicino, 6 ottobre 2026 – Una lunga sequenza di rifiuti abbandonati ai margini di via Idra, nella zona delle Vignole a Fiumicino, per un tratto che, secondo la segnalazione di un residente, si estende per circa 100 metri. Le fotografie inviate alla nostra redazione mostrano diversi accumuli sparsi tra la vegetazione e il bordo della carreggiata, con sacchi, bottiglie, contenitori di plastica, pannelli e altri materiali lasciati nell’erba.
“Questa è l’immondizia gettata in 100 metri di strada”, racconta il cittadino, che documenta la situazione attraverso numerosi scatti realizzati lungo via Idra. In diversi punti i rifiuti risultano parzialmente coperti dalla vegetazione, mentre altrove sono chiaramente visibili a pochi centimetri dall’asfalto.
Rifiuti sparsi lungo via Idra
Le immagini mostrano una situazione diffusa e non concentrata in un solo punto. Lungo il tratto fotografato compaiono sacchi, bottiglie, imballaggi, recipienti, pannelli e altri oggetti, alcuni depositati all’interno della vegetazione e altri direttamente lungo il margine stradale. In uno degli scatti è visibile anche materiale di dimensioni maggiori abbandonato nell’erba.
Il residente segnala inoltre che la situazione non sarebbe recente e lamenta la mancanza di interventi di pulizia: “Il Comune non è mai intervenuto”. Al momento si tratta della testimonianza del cittadino e non sono disponibili elementi sulle eventuali segnalazioni già trasmesse agli uffici comunali o su interventi programmati nell’area.
La richiesta di intervento
La segnalazione riporta l’attenzione sulle condizioni di via Idra e della zona delle Vignole, dove la presenza di rifiuti lungo la strada viene indicata dal residente come un problema di decoro e manutenzione del territorio. La richiesta è quella di un intervento per la rimozione dei materiali e la pulizia del tratto interessato.
Le fotografie consegnate alla redazione documentano comunque la presenza di numerosi rifiuti distribuiti lungo la strada, trasformando la segnalazione del residente in una richiesta concreta di attenzione per una zona periferica del territorio comunale.