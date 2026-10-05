IL COMMENTO|
Mondiali di Judo, Scutto: “Ho fatto del mio meglio, il prossimo anno riconquisterò il titolo”
L’Azzurra perde in finale con la fortissima avversaria giapponese, a seguito di un cammino perfetto. Per l’Italia è la prima medaglia iridata a Baku
Baku – Arriva una medaglia d’argento dalla prima giornata di finali dei Mondiali di Judo, in svolgimento a Baku. Alla National Gymnastics Arena l’Italia trova un metallo prezioso grande alla grande prova in gara di Susy Scutto. Nella categoria dei -48 kg l’Azzurra sale sul secondo gradino del podio confermandosi tra le dominatrici iridate del tatami.
E’ stato un cammino perfetto quello delineato dall’atleta delle Fiamme Gialle, già oro lo scorso anno, con un argento e due bronzi iridati in palmares. C’è tuttavia un pizzico di amaro in bocca, per una finale combattuta e persa con l’implacabile giapponese Wakana Koga, che è riuscita nelle fasi iniziali dell’incontro ad immobilizzare l’Azzurra: “Non ero al 100 % della forma poiché nell’ultimo periodo ho avuto qualche piccolo problema. Sono contenta per come ho gestito la gara, soprattutto nelle situazioni più scomode. Con la mia avversaria giapponese non sono riuscita a fare del mio meglio ma sin da subito lavorerò per il prossimo anno, per riconquistare il titolo mondiale”. Ha dichiarato, come riporta fijlkam.it.
Foto FIJLKAM/fijlkam.it
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