Napoli, Mathias Olivera si ferma in Nazionale: lesione muscolare all’inguine

Il Napoli perde Mathias Olivera durante la sosta per la Nazionale. Il terzino ha riportato una lesione muscolare all’inguine e farà rientro in anticipo al club per iniziare il percorso di recupero.

L’infortunio e il rientro a Napoli

Olivera si è fermato nel corso di un allenamento in India. Gli accertamenti svolti dalla federazione uruguaiana hanno evidenziato una lesione di lieve entità nella zona dell’inguine. Per questo motivo il giocatore non sarà disponibile per l’amichevole del 6 ottobre.

Il Napoli ha poi precisato che gli esami strumentali hanno rilevato una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro. Olivera rientrerà al centro sportivo del club e sarà seguito dallo staff sanitario azzurro durante l’iter di riabilitazione.

Le conseguenze per Allegri