Parcheggi a pagamento, FRZ parte il 1° dicembre: scontro sulla tutela degli addetti storici

Formia, 5 settembre 2026 – La gestione della sosta a pagamento di Formia passerà a Formia Rifiuti Zero dal 1° dicembre 2026, ma alla vigilia del cambio di gestione si apre il caso dei lavoratori impiegati da anni nel servizio. Mentre il Consiglio comunale completa l’iter dell’affidamento in house e approva anche il nuovo sistema di controllo sulla partecipata, Uiltucs chiede l’assorbimento prioritario del personale storico e il gruppo consiliare PD-Demos-FPdS solleva dubbi sulla procedura di selezione avviata da FRZ e sulla concreta applicazione della clausola sociale.

Sosta a FRZ dal 1° dicembre

Il Consiglio comunale, riunito in Sala Ribaud, ha approvato gli atti necessari a rendere operativo l’affidamento della sosta a pagamento a Formia Rifiuti Zero. La gestione avrà durata decennale e prevede una ripartizione dei proventi tariffari del 55% al Comune e del 45% a FRZ.

La società subentrerà dal 1° dicembre, mentre il nuovo sistema tariffario entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027. Fino alla fine dell’anno resteranno quindi in vigore le condizioni attuali. Chi sottoscriverà entro il 30 novembre un abbonamento ordinario o pendolare per il 2027 potrà inoltre usufruire gratuitamente della sosta nel mese di dicembre.

Il Consiglio ha approvato anche il nuovo regolamento sul controllo analogo delle società in house e i patti parasociali tra i Comuni soci di FRZ. La società è partecipata da Formia per il 94,95%, Santi Cosma e Damiano per il 3% e Ventotene per il 2,05%.

Per il sindaco Gianluca Taddeo, il nuovo assetto punta a rafforzare il controllo pubblico sulla partecipata e a preparare FRZ alla gestione di ulteriori servizi. “Abbiamo lavorato per costruire un sistema più articolato e attento alle esigenze degli utenti, con particolare attenzione ai residenti, alle famiglie e a chi quotidianamente vive e lavora a Formia”, afferma il primo cittadino.

Uiltucs: “I lavoratori storici devono essere assunti”

Sul passaggio della sosta a FRZ interviene però la Uiltucs, che ha inviato alla società e alla stazione appaltante una formale diffida chiedendo l’avvio della procedura di riassorbimento del personale già impiegato nel servizio.

Il sindacato sostiene che gli addetti, alcuni dei quali lavorano nella gestione della sosta da circa vent’anni, non debbano essere costretti a partecipare a una nuova selezione pubblica, ma debbano essere assorbiti attraverso un passaggio diretto mantenendo le condizioni economiche e normative maturate.

“Non possiamo perdere il lavoro dopo vent’anni che svolgiamo quel servizio”, è l’appello riportato dalla Uiltucs a nome dei lavoratori.

Il segretario provinciale Gianfranco Cartisano richiama inoltre la presenza della clausola sociale negli atti comunali e chiede all’amministrazione Taddeo di chiarire in quale modo intenda garantire la continuità occupazionale. Il sindacato ha richiesto un incontro immediato e annuncia di voler proseguire al fianco degli addetti coinvolti.

L’opposizione contesta il bando di selezione

Critiche arrivano anche dai consiglieri Luca Magliozzi, Imma Arnone e Alessandro Carta, del gruppo consiliare PD-Demos-FPdS. L’opposizione ribadisce di condividere la scelta della gestione pubblica attraverso FRZ, ma contesta il percorso seguito dall’amministrazione e pone al centro proprio il futuro del personale.

Secondo i tre consiglieri, nello schema di contratto approvato a marzo era prevista una formulazione che impegnava FRZ ad assorbire prioritariamente il personale già utilizzato dal precedente gestore della sosta. Nel contratto approvato successivamente, sostengono, quella previsione sarebbe stata sostituita da un riferimento più generale agli obblighi di tutela occupazionale.

Il gruppo mette inoltre in discussione la scelta di procedere attraverso una selezione per esami, sostenendo che l’esperienza maturata dagli addetti nello stesso servizio non riceverebbe un punteggio autonomo in graduatoria. Per l’opposizione è quindi necessario chiarire come la procedura possa conciliarsi con gli obblighi di salvaguardia occupazionale richiamati negli atti.

PD-Demos-FPdS solleva infine il tema dei 57mila euro previsti nel Piano economico per le procedure di selezione del personale, chiedendo chiarimenti all’amministratore unico di FRZ, Raffaele Rizzo, sui costi e sull’impostazione della procedura.