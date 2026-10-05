Parigi e Berlino chiedono all’Ue un meccanismo rapido contro la guerra commerciale con la Cina

Francia e Germania chiedono all’Unione europea un meccanismo rapido per proteggere il mercato unico in caso di guerra commerciale con la Cina. La proposta franco-tedesca punta a consentire a Bruxelles di intervenire in pochi giorni, fino ad arrivare all’esclusione immediata di beni e servizi provenienti da un Paese coinvolto in uno scontro commerciale con l’Ue.

La proposta franco-tedesca

In una lettera indirizzata a Ursula von der Leyen e visionata dall’Afp, Emmanuel Macron e Friedrich Merz hanno auspicato uno strumento giuridico attivabile “se necessario”. Il meccanismo potrebbe essere bloccato soltanto se i 27 Stati membri decidessero di opporsi a maggioranza qualificata.

Le proposte non citano esplicitamente Pechino, ma sono pensate per scenari come l’interruzione delle forniture di materie prime. I leader europei considerano l’attuale sistema commerciale troppo lento e difficile da utilizzare e guardano anche alla statunitense Section 301, che permette di applicare rapidamente sovrapprezzi mirati sui prodotti di Paesi accusati di pratiche sleali.

Il confronto con Pechino

L’iniziativa arriva mentre cresce la tensione tra Bruxelles e Cina. Il deficit commerciale dell’Ue con il Paese asiatico è arrivato, dall’anno scorso, vicino a un miliardo di euro al giorno. Gli europei attribuiscono parte dello squilibrio alle pratiche sleali cinesi e alle sovraccapacità industriali sostenute da ingenti sussidi, considerate una minaccia per settori come l’automotive e la chimica.

Il responsabile dei negoziati commerciali dell’Ue, Maroš Šefčovič, sarà a Pechino giovedì e venerdì prossimi per un dialogo con il ministro del Commercio Wang Wentao. L’obiettivo è ottenere risultati tangibili, compresi possibili impegni cinesi per ridurre volontariamente le esportazioni in alcuni comparti, come quello dei veicoli ibridi, e un accesso più ampio alle terre rare.

La Cina ha minacciato ritorsioni contro eventuali misure “protezionistiche o unilaterali” dell’Ue. Un portavoce del governo ha avvertito che Pechino reagirà con fermezza a restrizioni discriminatorie contro aziende o prodotti cinesi.

Il calendario europeo

La proposta sarà presentata al prossimo vertice europeo di Bruxelles, previsto a metà ottobre. La Commissione dovrebbe poi avanzare misure entro la fine dell’anno.