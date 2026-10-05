Piani di zona a Roma, Astral rassicura sui lavori ma resta l’allarme sui finanziamenti

Piani di zona a Roma, il confronto sui lavori per le opere di urbanizzazione lascia aperto il tema dei finanziamenti. Nel corso della commissione speciale del Consiglio regionale del Lazio, Massimiliano Valeriani ha segnalato il rischio di una revoca per 52 milioni di euro, mentre Astral ha assicurato il rispetto delle scadenze.

L’allarme sui finanziamenti e le rassicurazioni

Secondo quanto riferito da Valeriani, una nota del presidente della Regione Francesco Rocca e dell’assessore al Bilancio Gianfranco Righini parla della possibile revoca di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, a causa dei ritardi accumulati da Astral. Tra gli interventi citati figurano le vasche di laminazione di Monte Stallonara e Torresina, oltre a strade, fognature e opere a verde a Castelverde.

L’assessore regionale alle Politiche abitative Pasquale Ciacciarelli ha riconosciuto le difficoltà nell’attuazione degli interventi, attribuendole spesso alla burocrazia. Ha però spiegato che la lettera inviata ad agosto deve essere considerata uno stimolo, perché i fondi hanno scadenze precise. Ha inoltre precisato che, al momento, non risultano atti sul definanziamento.

Il presidente di Astral, Giuseppe Simeone, ha dichiarato che la società ha risposto alla nota regionale assicurando l’impegno a utilizzare tutte le risorse nei tempi previsti. Per Monte Stallonara, in particolare, ha riferito che i lavori procedono e che le opere saranno consegnate senza ritardi. Il responsabile dell’area progettazione ed espropri, Federico Ranieri, ha illustrato lo stato dei cantieri, indicando tra le criticità anche gli espropri e la riconsegna delle opere ai Municipi.

Le richieste dei residenti e il piano di Roma Capitale

I rappresentanti dei comitati hanno chiesto di accelerare interventi attesi da oltre vent’anni, risolvere le assegnazioni ancora sospese e rivedere i prezzi massimi di cessione, tenendo conto delle somme versate alle cooperative e, in alcuni casi, ai curatori.

L’assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia, ha spiegato che il Comune è tornato a investire direttamente per completare le opere di urbanizzazione. L’obiettivo indicato è arrivare a 130 milioni di euro, anche affiancando i lavori realizzati da Astral.

I prossimi passaggi

La presidente della commissione, Sara Battisti, ha annunciato la richiesta di ascoltare Rocca e Righini per chiarire il contenuto della nota sui finanziamenti. Ha inoltre chiesto ad Astral e Roma Capitale di trasmettere il cronoprogramma degli interventi, così da informare i cittadini sullo stato dei lavori.