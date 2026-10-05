Pietralata, corre in strada con un bastone e colpisce un carabiniere: arrestato

Roma, 5 ottobre 2026 – Momenti di tensione nel pomeriggio di sabato 4 ottobre a Pietralata, dove un uomo di 25 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver colpito al volto un militare durante un controllo. Poco prima alcuni cittadini avevano segnalato al 112 la presenza di una persona che correva in via Pietralata con un bastone in mano.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Bologna, con il supporto di un equipaggio del Nucleo Radiomobile di Roma, per procedere all’identificazione dell’uomo.

Il tentativo di fuga e il pugno al carabiniere

Secondo quanto riferito dai Carabinieri, il 25enne, cittadino tunisino senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, sarebbe apparso in un evidente stato di alterazione psico-fisica. Alla vista delle divise avrebbe tentato di sottrarsi al controllo.

Nel tentativo di fuggire, avrebbe quindi colpito con un pugno al volto un ispettore dell’Arma. La reazione dei Carabinieri e l’intervento di alcuni militari dell’Esercito Italiano della Brigata “Pinerolo”, impegnati nell’operazione “Strade Sicure” e in transito in quel momento, hanno permesso di bloccare e mettere in sicurezza il giovane.

Carabiniere medicato al Policlinico Umberto I

Il sottufficiale ferito ha riportato lievi escoriazioni ed è stato successivamente medicato al Policlinico Umberto I.