Serie C, il derby del litorale finisce in pareggio: Latina e Ostiamare fanno 1-1
Una partita combattuta ed equilibrata da parte delle squadre laziali. Aprono i pontini e chiudono i lidensi
Latina – Pareggio al termine di una buona prestazione dell’Ostiamare in casa del Latina. Al Francioni termina 1-1. Si parte forte con un’occasione per parte: Bruscagin di testa per il Latina sugli sviluppi di un corner, Carbone per l’Ostiamare su una bella azione in contropiede partita da D’Andrea.
Nerazzurri in vantaggio al 13esimo con Plescia, che ribatte in porta la conclusione di Tomaselli respinta da Vertua.
La squadra di casa ricorre al FVS poco dopo per un contatto tra Vagnoni e Baez in area, ma dopo revisione il direttore di gara mantiene la sua decisione di lasciar giocare. Doppio buono spunto biancoviola al prima con Piroli che trova la risposta di Mastrantonio, poi con D’Andrea che calcia a lato
Il pareggio biancoviola arriva a meno di 5’ dalla fine del primo tempo con Vagnoni, al secondo gol consecutivo, che sfrutta bene con il sinistro la sponda di Brosco da calcio d’angolo. L’ultima chance del primo tempo è dell’Ostiamare con Tosku al termine di un batti e ribatti in area di rigore.
Traversa del Latina in avvio di ripresa con De Cristofaro dalla distanza. Risposta biancoviola con D’Andrea che trova un grande intervento del portiere avversario. Chance importante per il subentrato Donsah nell’ultimo quarto d’ora. Dopo 4 di recupero l’arbitro pone fine all’incontro.
Marcatori: 13’ Plescia (L), 41’ Vagnoni (O)
Latina: Mastrantonio, Ercolano (89′ Sylla), De Cristofaro, Bruscagin, Baez, Marenco, Sussi (46’ Calabrese), D’Angelo, Plescia (46’ Cioffi), Lipani, Tomaselli . All. Volpe
Ostiamare: Vertua; Piroli, Brosco, Giordani, Vagnoni (86’ Tesauro); Casolari, Greco (76’ Donsah), Tosku, Carboni; D’Andrea (76’ Parigini), Tonin (66’ Badjé). All.D’Antoni
Arbitro: Riccardo Dasso
Ammoniti: Baez (L), Bruscagin (L), Carbone (O), Casolari (O)
Espulsi:
Foto Ostiamare Lido Calcio Srl/Facebook
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