Spagna, Sánchez convoca elezioni anticipate il 29 novembre: la crisi della casa scuote il Governo

Madrid, 5 ottobre 2026 – La Spagna tornerà alle urne il 29 novembre 2026. Il presidente del Governo Pedro Sánchez ha annunciato questa mattina dalla Moncloa lo scioglimento anticipato delle Cortes, mettendo fine alla legislatura diversi mesi prima della sua naturale conclusione. La decisione arriva dopo giorni di tensione politica e sociale, culminati nella bocciatura in Parlamento dei due decreti sulla casa varati dall’esecutivo in risposta alle proteste esplose nel Paese.

Nel suo intervento Sánchez ha riconosciuto che il Governo ha commesso errori e non è riuscito a raggiungere tutti gli obiettivi fissati. Ma ha anche rivendicato i risultati ottenuti sul fronte economico, sociale e delle energie rinnovabili, chiedendo agli spagnoli di scegliere quale direzione imprimere al Paese. Il decreto di scioglimento delle Cortes sarà pubblicato il 6 ottobre, mentre la campagna elettorale ufficiale inizierà il 13 novembre.

Lo stop ai decreti sulla casa e la scelta delle urne

A imprimere l’accelerazione decisiva è stata la sconfitta subita dal Governo venerdì al Congresso. PP, Vox e Junts hanno votato contro i due real decreti sulla casa approvati dall’esecutivo, che contenevano misure per fronteggiare la crisi abitativa, tra cui nuove tutele contro gli sfratti.

Il pacchetto era arrivato dopo una mobilitazione cresciuta in seguito allo sfratto a Madrid di Maricarmen Abascal, 87 anni, vicenda diventata uno dei simboli della protesta per il diritto alla casa. Le manifestazioni e l’accampata alla Puerta del Sol hanno riportato con forza la questione abitativa al centro del dibattito politico spagnolo.

Sánchez ha quindi deciso di giocare la carta del voto anticipato, chiedendo una maggioranza parlamentare più ampia per portare avanti l’agenda dell’esecutivo. Nel discorso ha contrapposto il proprio progetto politico alla crescita della destra radicale, invitando gli elettori a scegliere tra modelli diversi di Paese. Si tratta della posizione espressa dal leader socialista nell’apertura di una campagna che si annuncia fortemente polarizzata.

Il PP: “Finalmente”. Vox attacca Sánchez

Dall’opposizione la reazione è stata immediata. Il Partito Popolare di Alberto Núñez Feijóo, che da tempo chiedeva elezioni anticipate, ha accolto l’annuncio come l’apertura della sfida per il Governo.

Anche il leader di Vox, Santiago Abascal, ha definito positiva la convocazione delle urne, pur accompagnando l’annuncio con nuove accuse nei confronti dell’esecutivo. Abascal ha chiesto che le elezioni siano “libere, pulite e senza violenza” e ha nuovamente attaccato Sánchez sui casi giudiziari che hanno interessato esponenti e persone vicine al PSOE.

La legislatura è stata infatti attraversata anche da diverse vicende giudiziarie. Begoña Gómez, moglie di Sánchez, è stata rinviata a giudizio per presunti reati di traffico di influenze e malversazione; David Sánchez, fratello del premier, è stato condannato in primo grado a nove anni di inabilitazione per prevaricazione amministrativa, con una sentenza non ancora definitiva. Sánchez non risulta personalmente coinvolto nei procedimenti giudiziari citati.

I sondaggi e la sfida sulla casa

La partenza della campagna trova il PP davanti al PSOE nelle rilevazioni disponibili. Il barometro 40dB. pubblicato il 5 ottobre da El País e Cadena SER, realizzato tra il 25 e il 28 settembre e quindi prima della bocciatura parlamentare dei decreti sulla casa, attribuisce al PP il 31,6%, al PSOE il 27,4% e a Vox il 18,4%. Si tratta di una fotografia precedente agli ultimi avvenimenti e che non può quindi misurarne l’impatto sull’elettorato.

La questione abitativa è destinata comunque a diventare uno dei principali terreni della sfida elettorale. Sánchez proverà a recuperare consenso tra gli elettori progressisti puntando sulle misure per affitti e sfratti, mentre PP, Vox e Junts hanno contestato l’impostazione dei decreti appena respinti.