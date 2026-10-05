LO SPETTACOLO
Tarquinia celebra Dario Fo: al Rossella Falk va in scena “Mistero Buffo”
Gianni Pontillo porta sul palco il celebre spettacolo tra grammelot, comicità e teatro popolare. Biglietti a 5 euro
Tarquinia, 5 ottobre 2026 – Il teatro comunale “Rossella Falk” di Tarquinia ospita venerdì 10 ottobre 2026, alle 21, “Mistero Buffo” di Dario Fo, interpretato da Gianni Pontillo per una produzione dell’Opera Aps. Lo spettacolo, inserito nelle manifestazioni ufficiali dedicate al centenario della nascita di Fo, propone un viaggio nella tradizione popolare attraverso l’arte della giullarata, la mimica, il grammelot e gli elementi della Commedia dell’Arte.
“Mistero Buffo” al Rossella Falk
La rappresentazione nasce da un lungo lavoro di ricerca ed elaborazione e recupera il linguaggio dell’affabulazione e del teatro epico. I racconti della tradizione popolare vengono rielaborati per il palcoscenico alternando comicità, provocazione e riflessione.
Attraverso il linguaggio dei giullari medievali, lo spettacolo affronta anche temi legati alle ingiustizie e alle contraddizioni della società contemporanea. Ogni brano sarà introdotto da una breve presentazione, pensata per accompagnare il pubblico alla scoperta dei testi, delle parole e dei movimenti utilizzati durante la rappresentazione.
Centrale sarà anche il rapporto diretto con gli spettatori, in un’interazione che richiama la dimensione popolare del teatro di piazza.
Il grammelot e la tradizione di Dario Fo
Tra gli elementi più caratteristici dello spettacolo c’è il grammelot, linguaggio onomatopeico legato alla tradizione dei comici dell’Arte e qui rielaborato in una versione “italianizzata”. Una tecnica che contribuisce a rendere i brani immediati e accessibili anche a un pubblico eterogeneo.
Nel corso degli anni l’allestimento è stato rappresentato non soltanto in Italia, ma anche in Lituania, Algeria, Cuba, Germania, Grecia e Brasile. Lo spettacolo ha inoltre ottenuto il patrocinio della Fondazione Fo-Rame.
L’appuntamento è quindi per venerdì 10 ottobre alle 21 al teatro comunale Rossella Falk di Tarquinia. Il biglietto costa 5 euro ed è in vendita presso l’Infopoint della Barriera San Giusto. Per informazioni è disponibile il numero 0766 849282.